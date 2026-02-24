Ni las Digestive ni las de avena: un nutricionista revela cuál es la galleta más saludable de Mercadona

Elegir unas galletas que no desentonen demasiado dentro de una dieta equilibrada sigue siendo más complicado de lo que parece. Cuando vamos al supermercado, solemos mirar siempre las que son integrales, con cereales, con fibra, sin azúcar añadido. Todo ello, invita a pensar que estamos ante algo casi saludable. Sin embargo, cuando se da la vuelta al paquete y se leen los ingredientes con calma, la sensación cambia. En muchos casos aparecen azúcares, harinas refinadas o grasas poco recomendables que desmontan esa primera impresión. Y es algo que pasa en todos los supermercados, pero si sueles hacer la compra en Mercadona querrás saber cuál es su mejor galleta y la respuesta, llega de parte de un experto.

Los especialistas en nutrición insisten desde hace años en el mismo mensaje con respecto a las galletas, ya que la combinación de azúcar, grasas saturadas y harinas blancas no debería formar parte habitual del día a día. Consumidas con frecuencia, puede favorecer el aumento de peso y alterar el control de la glucosa, además de sumar puntos en contra para la salud cardiovascular. Por eso recuerdan que, aunque el diseño del paquete resulte atractivo y el discurso comercial suene convincente, las galletas siguen siendo un capricho, no la base de un desayuno equilibrado. Con esa idea de fondo, el dietista Yeray Moreno Jiménez ha revisado distintas referencias del lineal de Mercadona para valorar cuál es su mejor galleta y cuáles son menos recomendable. Y su conclusión sorprende a más de uno dado que las opciones que muchos dan por saludables, como las Digestive o algunas de avena, no encabezan precisamente su lista.

Un nutricionista revela cuál es la galleta más saludable de Mercadona

El experto insiste en dos aspectos muy concretos y que son: la lista de ingredientes y la tabla nutricional. La primera suele ser más reveladora que cualquier reclamo del envase. Cuanto más corta y reconocible, mejor. Si entre los primeros ingredientes aparecen azúcar, jarabes de glucosa y fructosa o harinas refinadas, es una señal clara de que el producto está lejos de ser ideal.

En cambio, resultan más interesantes las galletas elaboradas con harinas integrales (avena, trigo integral o espelta), aceites de buena calidad como el de oliva o el de girasol alto oleico y sin azúcares añadidos. También suma que aporten fibra y que el contenido en sal sea moderado.

Las que no salen bien paradas

Entre las primeras analizadas están las Hacendado Galletas Cookies 40% pepitas de chocolate, en formato de 225 gramos y con un precio cercano a 1,60 euros. A pesar de su atractivo, el nutricionista no las considera una buena opción. Señala la presencia de aceite de palma y un aporte energético elevado, con 494 calorías por cada 100 gramos.

Tampoco convencen las Hacendado Galletas Digestive Choco y Avena, presentadas en caja de 320 gramos con seis paquetes individuales y un precio aproximado de 1,85 euros. Aunque el uso de aceite de girasol alto oleico es un punto positivo, el experto subraya que contienen jarabe de glucosa y fructosa y alcanzan los 31 gramos de azúcar por cada 100 gramos.

La línea Caocream, con galletas rellenas de crema y algunas versiones bañadas en chocolate blanco, recibe una valoración aún más crítica. En su formato de 252 gramos, el contenido en azúcar se dispara hasta los 43 gramos por cada 100 gramos, además de incluir aceite de palma y jarabes. Para el especialista, se trata claramente de un producto ocasional.

Opciones intermedias

Las populares Digestive Avena ocupan una posición más intermedia en el análisis que ha llevado a cabo este experto. Contienen 18 gramos de azúcar por cada 100 gramos, una cifra inferior a otras referencias, y destacan por su 44% de avena y el uso de aceite de girasol alto oleico. Aun así, no llegan a ser la alternativa más recomendable.

Las Rebuenas de Hacendado, versión de marca blanca de las clásicas galletas rellenas de crema, tampoco destacan por su perfil nutricional. Su planteamiento responde más al placer que a la búsqueda de equilibrio.

En cuanto a las Galletas Divertidas Hacendado, pensadas sobre todo para el público infantil, el experto valora la presencia de harina de centeno y su bajo contenido en sal. Sin embargo, aportan 20 gramos de azúcar por cada 100 gramos, por lo que siguen siendo un producto que conviene limitar.

La opción que considera más saludable

Tras revisar varias etiquetas, el dietista se queda con las Galletas de Avena y Semillas de Hacendado. ¿El motivo? Presentan 15 gramos de azúcar por cada 100 gramos, una cifra más contenida que la mayoría de alternativas analizadas. Además, su contenido en grasas saturadas es bajo y no acumulan tantos aditivos como otras referencias.

La combinación de avena y semillas mejora el aporte de fibra y favorece una mayor sensación de saciedad. Dentro de lo que ofrece el lineal de Mercadona, serían la opción más equilibrada según su criterio. Eso sí, el propio especialista recuerda que siguen siendo galletas. Incluso en su versión más interesante, no sustituyen a un desayuno basado en fruta, yogur natural o frutos secos. La diferencia está en elegir mejor cuando apetece algo dulce y en entender que la etiqueta cuenta una historia que va mucho más allá del eslogan del envase.