Brócoli al vapor Thermomix: cómo hacerlo perfecto y mantener sus nutrientes

El brócoli es un superalimento y no es nada soso. Solo hay que prepararlo de la forma adecuada. Aquí vemos cómo preparar brócoli al vapor en Thermomix de forma sencilla, sin pasarte de cocción y manteniendo todos sus nutrientes. Vemos aquí la receta básica y varias ideas para darle más sabor sin complicarte.

Por qué hacer brócoli al vapor

El vapor es una de las mejores formas de cocinar verduras. Así de simple. No necesitas aceite, no pierdes tantos nutrientes y el sabor se mantiene mucho mejor. Además, el brócoli queda con una textura perfecta: ni duro ni blando.

Si lo hierves demasiado, pierde color, sabor y parte de sus propiedades. Al vapor, en cambio, se conserva mucho mejor.

Ingredientes básicos

No necesitas casi nada:

1 brócoli fresco

500 ml de agua

Sal (opcional)

Y poco más. Luego ya puedes añadir lo que quieras al final.

Cómo hacer brócoli al vapor en Thermomix paso a paso

Es más fácil de lo que parece. Lava bien el brócoli y córtalo en ramilletes.

No hace falta que sean perfectos, pero intenta que tengan un tamaño similar. Pon el agua en el vaso de la Thermomix. Coloca el brócoli en el recipiente Varoma, distribúyelo sin amontonarlo demasiado. Así se cocinará de forma uniforme. Cocina al vapor. Programa:

20 minutos

Temperatura Varoma

Velocidad 1

Y ya está. No tienes que hacer nada más.

Cómo saber si está en su punto

Pincha con un tenedor.

Debe estar tierno, pero con cierta firmeza. Si está demasiado blando… te has pasado un poco.

Ten en cuenta que siempre es mejor quedarse corto que pasarse. Siempre puedes darle un par de minutos más.

Trucos para que quede perfecto

Aquí van algunos consejos que marcan la diferencia:

No lo cortes demasiado pequeño.

No llenes el Varoma en exceso.

Respeta el tiempo de cocción.

Si quieres color más intenso, enfríalo con agua fría al sacarlo.

Ideas para usar el brócoli cocido

Si te sobra o quieres variar, hay muchas opciones.

Errores comunes al cocinar brócoli

Pasa más de lo que parece, ten en cuenta estos toques a evitar.

Cocerlo demasiado tiempo .

. Cortarlo muy pequeño.

No escurrir bien.

Pensar que no tiene sabor.

El brócoli bien hecho está muy bueno. El problema suele ser cómo se cocina.

Cómo conservar el brócoli al vapor

Si te sobra:

Guárdalo en la nevera.

Aguanta 2-3 días.

Mejor en recipiente cerrado.

Luego puedes recalentarlo o usarlo en otras recetas.

El brócoli al vapor en Thermomix es de esas recetas que no fallan. Rápida, sana y fácil. No tiene misterio, solo hay que cogerle el punto.

Y una vez lo haces bien… cambia completamente la forma en la que ves esta verdura.

Información suplementaria

Tiempo de preparación: 20 minutos

Porciones: 3-4 personas

Información nutricional: Aproximadamente 50-70 kcal por ración

Tipo de cocina: Saludable / mediterránea

Tipo de comida: Acompañamiento o plato ligero