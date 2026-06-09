Chilaquiles con huevo y salsa roja

Hay recetas que parecen sencillas hasta que las pruebas bien hechas. Los chilaquiles pertenecen a ese grupo. En México es una comida muy tradicional. Se sirven en casas, fondas, mercados y restaurantes. Quizá esa sea una de sus mayores virtudes. No necesitan ingredientes complicados ni técnicas avanzadas. Con productos básicos y media hora de trabajo puedes preparar un plato lleno de sabor, textura y personalidad.

La combinación de salsa roja caliente, totopos crujientes y huevo recién hecho resulta difícil de superar. Es contundente, sí, pero también tremendamente reconfortante.

Ingredientes

Para preparar los chilaquiles necesitarás:

12 tortillas de maíz

Aceite vegetal para freír

4 huevos

100 gramos de queso fresco desmenuzado

100 mililitros de crema mexicana o crema agria

1 cebolla pequeña

Cilantro fresco al gusto

Para la salsa roja:

5 tomates maduros

2 chiles serranos

1 diente de ajo

1/4 de cebolla

1 taza de agua

Sal al gusto

La receta admite pequeñas adaptaciones. Algunas personas añaden más chile para conseguir una salsa más intensa. Otras prefieren reducir el picante y potenciar el sabor del tomate. Ambas opciones funcionan perfectamente.

Cómo preparar la salsa roja

La salsa roja es probablemente el elemento que más influye en el resultado final. Pon los tomates, cebolla, ajo y chiles en una cazuela con agua y un punto de sal. Hervimos unos minutos, sin que se deshagan los tomates del todo. Al estar todo listo, lo trituramos hasta tener aspecto de crema homogénea. Después vierte la mezcla en una sartén caliente y cocínala durante cinco minutos más. Poner a punto de sal

Cómo preparar los totopos

Aunque hoy existen bolsas de totopos listas para consumir, prepararlos en casa sigue siendo una de las mejores decisiones para esta receta. La diferencia en textura se nota. Corta las tortillas en triángulos o en piezas medianas. No hace falta medirlas con precisión. De hecho, cierta irregularidad suele aportar un aspecto más casero y auténtico al plato. Calienta abundante aceite en una sartén y fríe los trozos de tortilla hasta que estén dorados. No busques un color demasiado oscuro. Lo importante es que queden firmes y crujientes. Cuando estén listos, colócalos sobre papel absorbente para eliminar el exceso de grasa. Quien prefiera una versión algo más ligera puede optar por hornearlos. El resultado cambia ligeramente, especialmente en el nivel de crujiente.

Preparación de los chilaquiles con huevo

Con la salsa ya caliente, incorpora los totopos y mezcla suavemente para que se impregnen sin romperse demasiado.

Este punto suele generar debates incluso dentro de las familias mexicanas. Hay quienes defienden que los totopos deben conservar gran parte de su textura crujiente. Otros prefieren que absorban más salsa y se vuelvan algo más tiernos.

Añade encima el queso fresco, la crema, unas rodajas finas de cebolla y un poco de cilantro recién picado.

Consejos para unos chilaquiles perfectos

Una de las claves más importantes consiste en servirlos recién hechos. Los chilaquiles no son un plato que agradezca las largas esperas. Si permanecen demasiado tiempo en la salsa, los totopos terminan perdiendo la textura que los hace tan atractivos.

También merece la pena utilizar tomates bien maduros.

Los mejores chilaquiles suelen ser aquellos que permiten que cada componente conserve su protagonismo.

Información de la receta

Tiempo de preparación: 30 minutos

Porciones: 4 personas

Tipo de cocina: Mexicana

Tipo de comida: Desayuno, brunch o comida principal

Información nutricional aproximada: entre 450 y 550 calorías por porción