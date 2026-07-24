Arroz con pollo venezolano: receta tradicional paso a paso

Hablar de un buen almuerzo dominical en Venezuela remite de inmediato al aroma inconfundible del sofrito hirviendo en una olla grande, donde el achiote tiñe el aceite con destellos dorados que prometen un festín. A diferencia de otras versiones mediterráneas más secas o de preparaciones asiáticas donde el grano saltea con furia, la variante caribeña busca una jugosidad muy particular. En muchos hogares se recuerda con nostalgia el clasicismo reconfortante de un arroz amarillo con pollo de la abuela, cuya ejecución reposada sentaba las bases de lo que más tarde adoptaría la cocina criolla venezolana con su propio sello de identidad y texturas envolventes.

A diferencia de otras versiones del Caribe o de España, la variante venezolana destaca por su profundo color dorado, la dulzura sutil que aportan los ajíes dulces y esa textura melosa pero con el grano firme que delinea el saber hacer de las abuelas en fogones de todo el país. La chaufa de pollo es otra versión de estas zonas.

Ingredientes

Pollo troceado, preferiblemente con hueso para que el caldo gane cuerpo durante la cocción inicial, calculando alrededor de un kilo y medio.

El sofrito requiere cebolla blanca picada en dados finos, pimentón rojo y verde

Media docena de ajíes dulces venezolanos

Tres dientes de ajo machacados

Comino molido

Una taza de vino blanco seco o un toque de cerveza para desglasar el fondo de la olla.

Para el arroz, lo ideal es emplear grano largo y entero, calculando unas tres tazas bien lavadas.

Caldo de verduras

Cómo hacer Arroz con pollo venezolano paso a paso

El proceso comienza sellando las piezas de pollo previamente salpimentadas en una cazuela amplia con aceite de onoto hasta que la piel adquiera un tono tostado y apetecible. Este paso no solo busca cocinar parcialmente la carne, sino dejar en el fondo de la olla esos jugos caramelizados que impregnarán todo el conjunto. Retiramos el pollo y, en esa misma grasa cargada de sabor, pochamos la cebolla junto con el ajo hasta que se vuelvan translúcidos. Es el momento de incorporar el pimentón y el ají dulce picado muy fino, permitiendo que transpiren y liberen sus aceites esenciales antes de añadir la pasta de tomate y las especias. Cuando el sofrito esté bien compuesto y desprenda un intenso aroma, devolvemos el pollo a la olla y la introducimos el vino blanco para levantarlo y extraer el contenido adherido al fondo. Dejamos evaporar el alcohol. Cubrimos con agua caliente o un buen caldo de pollo casero. Cocemos 20 minutos. Poner a punto de sal. Agregamos a la olla el arroz, las zanahorias, las alcaparras y las aceitunas. La movemos suavemente para impregnar el grano del sofrito, ajustamos la sal y el líquido, una proporción habitual es dos tazas de caldo por una taza de arroz. Cocinamos a fuego vivo, sin tapar, hasta que se haga el arroz.

Variantes de la receta

La flexibilidad es una de las grandes virtudes de este plato, adaptándose con facilidad a lo que haya en la despensa familiar. En algunas regiones costeras de Venezuela es habitual enriquecer la receta añadiendo mariscos mixtos o anillas de calamar en los últimos minutos de cocción, logrando una versión marinera muy festiva. Disfruta también de un arroz basmati con pollo.

Otras familias prefieren incorporar rodajas de chorizo ahumado o tocineta crujiente picada junto con el sofrito inicial para otorgar un fondo ahumado que contrasta de maravilla con la dulzura del ají dulce.

Tampoco faltan quienes sustituyen parte del caldo por leche de coco en las zonas de Barlovento, consiguiendo una textura cremosa y un perfil tropical inconfundible que sorprende a cualquier paladar.

Con qué acompañar Arroz con pollo venezolano

Al tratarse de una comida completa y contundente, los acompañamientos deben aportar frescura y un toque ácido que equilibre la grasa natural del plato. Unas tajadas de plátano maduro frito son el clásico indiscutible; su dulzor caramelizado crea un contraste extraordinario con la sazón salada del arroz.

También resulta indispensable una ensalada rallada de repollo y zanahoria con un toque de vinagre, mayonesa ligera y azúcar, muy popular en los almuerzos criollos. Para redondear la experiencia, un trozo de aguacate en su punto exacto de maduración aporta una textura cremosa que complementa perfectamente cada bocado.

Cómo conservar Arroz con pollo venezolano

Si sobra comida o se prefiere cocinar con antelación, este plato se comporta de maravilla en frío si se toman ciertas precauciones. Una vez que la preparación haya perdido temperatura por completo, debe guardarse en un recipiente hermético de vidrio o plástico e introducirse en el refrigerador, donde se conservará en óptimas condiciones durante tres o cuatro días.

Información nutricional

Desde el punto de vista energético, este plato constituye un almuerzo completo y equilibrado que combina carbohidratos complejos procedentes del arroz, proteínas de alta calidad gracias a la carne de pollo y grasas saludables aportadas por los condimentos y aceites utilizados en la cocción.

Una porción estándar de aproximadamente cuatrocientos gramos aporta alrededor de 670 kilocalorías, distribuidas de forma que proporciona la energía necesaria para afrontar la jornada sin generar pesadez, siempre que se consuma dentro de una dieta variada y equilibrada.

Información nutricional

Tipo de cocina: Venezolana / Caribeña / Tradicional casera

Tipo de comida: Almuerzo principal / Plato único festivo o dominical

Tiempo de preparación: 1 hora y 30 minutos (incluyendo picados y cocción)

Porciones: 6 raciones generosas

Información calorías: Aproximadamente 520 kcal por ración