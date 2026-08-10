Bizcocho con coco rallado: receta casera esponjosa y llena de sabor

Hay ingredientes que transforman un bizcocho corriente en una pequeña celebración hogareña. El coco rallado posee esa magia tropical, un aroma cálido capaz de impregnar toda la cocina mientras el horno hace su trabajo. Se puede comprobar que este fruto seco no solo aporta un perfume inconfundible, sino que retiene la humedad de forma magistral si se combina con los líquidos adecuados. Es un poco diferente de otros bizcochos resecos; la grasa natural del coco se funde con la miga logrando una textura esponjosa y tierna que conquista a cualquiera desde el primer bocado.

Ingredientes

180 g de harina de repostería fina

100 g de coco rallado deshidratado de buena calidad

150 g de azúcar blanco granulado

3 huevos camperos grandes a temperatura ambiente

120 ml de aceite de girasol o de maíz muy suave

150 ml de leche entera o bebida de coco

1 sobre (16 g) de levadura química en polvo

1 pizca generosa de sal fina

1 cucharadita de extracto puro de vainilla

Cómo hacer bizcocho con coco rallado paso a paso

Precalentar el horno a 180 grados centígrados con calor arriba y abajo, evitando usar el ventilador para que el bizcocho suba de forma uniforme. Untar un molde de tipo plumcake o uno redondo con mantequilla fundida y espolvorear una fina capa de harina o de coco rallado por las paredes. Batir los huevos junto con el azúcar en un bol hondo empleando unas varillas eléctricas hasta conseguir una mezcla pálida, densa y espumosa. Verter el aceite de forma pausada y en hilo fino mientras sigues batiendo a velocidad baja, integrando después el extracto de vainilla. Incorporar la leche alternándola con el coco rallado, un paso fundamental para que la grasa del coco empiece a hidratarse con los líquidos. Tamizar la harina junto con la levadura química y la pizca de sal, añadiéndola a la mezcla anterior mediante movimientos envolventes con una espátula. Verter la masa obtenida dentro del molde preparado con anterioridad, alisando la superficie suavemente con la espátula. Hornear a media altura durante unos 40 o 45 minutos, comprobando que está listo al insertar una brocheta de madera en el centro y salga seca.

Trucos para que salga perfecto

El secreto para que el coco no resulte secante en la boca radica en dejarlo reposar unos minutos en los ingredientes líquidos antes de añadir la harina; de este modo, absorbe la humedad y se funde mejor en la miga.

Nunca abras la puerta del horno antes de los primeros treinta minutos de cocción si no quieres que el centro se hunda de golpe. Si te apetece experimentar con frutas tropicales combinadas, puedes inspirarte en los matices de un bizcocho de plátano y coco, donde la fruta madura aporta una jugosidad extra fascinante.

Asimismo, si buscas texturas densas y reconfortantes mediante el uso de procesadores de alimentos, puedes revisar la técnica de un bizcocho de zanahoria y coco thermomix.

Variantes de la receta

Las opciones con coco admiten transformaciones deliciosas y muchas ideas para hacer en casa. Quienes buscan un bocado meloso y dulce suelen elegir opciones como el bizcocho de coco y leche condensada, que prescinde del azúcar común al utilizar la leche condensada como base aglutinante y edulcorante. También puedes añadir ralladura de lima o trocitos de piña deshidratada si quieres potenciar un perfil de sabores profundamente tropicales.

Con qué acompañar bizcocho con coco rallado

Una taza de té verde humeante o un café con leche templado actúan como los compañeros perfectos para equilibrar la dulzura untuosa del coco. Si lo sirves como postre tras una comida ligera, un hilo fino de sirope de chocolate negro ligeramente amargo por encima de la porción crea un contraste de sabores extraordinario.

Cómo conservar bizcocho con coco rallado

La presencia de coco rallado ayuda a que este pastel mantenga su textura natural durante varios días. Guárdalo bajo una campana de cristal o en un recipiente hermético a temperatura ambiente, protegiéndolo de corrientes de aire seco, y se conservará en perfecto estado hasta cuatro o cinco días.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 50 minutos en total

Porciones: 8 raciones generosas

Calorías totales aproximadas: 1920 kcal en total (unas 240 kcal por ración individual)