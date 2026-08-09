Solomillo curado casero: receta paso a paso para hacerlo en casa

Adentrarse en el mundo de las carnes curadas en casa impresiona un poco al principio, pero el proceso resulta fascinante cuando compruebas el resultado. Elaborar un solomillo curado artesanal exige paciencia y limpieza extrema, recompensando la espera con un manjar de matices profundos que nada tiene que envidiar a los embutidos comerciales. La sal hace todo el trabajo pesado de deshidratación mientras las especias aromatizan la pieza lentamente. Quienes disfrutan transformando esta pieza noble en casa suelen alternar el curado con otras preparaciones clásicas de la cocina casera, como un jugoso solomillo de cerdo al horno, los sabores de cuchara reconfortantes de un solomillo en salsa de la abuela, o bien optan por carnes blancas ligeras como el tradicional solomillo de pavo al horno.

Ingredientes

Un solomillo de cerdo fresco y limpio de 600 gramos

1 kilo de sal gorda

Medio kilo de azúcar blanco para suavizar el punto de sal

1 cucharada generosa de pimentón dulce

1 cucharada de pimentón picante, si quieres dar ese toque

1 cucharadita de pimienta negra en grano machacada

4 dientes de ajo picados

1 hoja de laurel desmenuzada.

Cómo hacer solomillo curado casero paso a paso

Limpia bien el solomillo retirando cualquier telilla o grasa externa para que la sal penetre de forma uniforme por toda la carne. Mezcla en un cuenco amplio la sal gorda y el azúcar blanco. Cubre el fondo de un recipiente rectangular con una capa generosa de esta mezcla, coloca encima el solomillo y entierra la pieza por completo asegurándote de que no quede ninguna zona expuesta al aire. Tapa el recipiente e introdúcelo en la parte baja de la nevera durante veinticuatro horas exactas. Transcurrido ese tiempo, saca la carne y lávala bajo un chorro de agua fría para eliminar los restos de sal, secándola concienzudamente con papel de cocina hasta que quede impecable. Prepara el adobo mezclando el pimentón dulce, el picante, la pimienta negra triturada, el ajo y el laurel. Unta todo el exterior del solomillo con esta mezcla de especias, masajeando con las manos. Envuelve la pieza firmemente en un paño de algodón limpio o gasa de carnicero, átala con hilo de cocina y cuélgala en un lugar fresco, oscuro y bien ventilado durante un mínimo de tres semanas antes de utilizar.

Trucos para que salga perfecto

El control de la humedad resulta vital durante el proceso de oreo; si notas que el paño se humedece demasiado en los primeros días, cámbialo por uno seco para evitar la aparición de moho no deseado.

No te saltes el paso de mezclar el azúcar con la sal, ya que este truco sencillo evita que la carne quede demasiado dura y seca al final de la curación.

Variantes de la receta

Si prefieres un perfil aromático diferente al clásico pimentón español, puedes rebozar la pieza limpia en una mezcla generosa de hierbas provenzales secas, enebro machacado y una pizca de romero. Otra alternativa ideal consiste en impregnar el solomillo con pimienta negra recién molida en grano grueso, imitando el estilo clásico de la cecina.

Con qué acompañar solomillo curado casero

Unas buenas rodajas de pan crujiente o unas rebanadas finas de pan de hogaza tostado con un hilo de aceite de oliva virgen extra son los mejores aliados para degustar el embutido. Unos trozos de queso semicurado y un vaso de vino tinto joven completan el aperitivo perfecto.

Cómo conservar solomillo curado casero

Una vez alcanzado el punto óptimo de curación, retira el paño, envuelve la pieza en papel de estraza y guárdala en la nevera para frenar la desecación. Corta únicamente las lonchas que vayas a consumir en el momento con un cuchillo bien afilado para apreciar toda su textura.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 30 minutos activos (más 21 días de curación)

Porciones: 10 raciones de picoteo

Información nutricional: 190 kcal por ración

Tipo de cocina: Tradicional de matanza y salazón

Tipo de comida: Aperitivo o entrante