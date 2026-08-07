Solomillo de pavo en freidora de aire: receta fácil, jugosa y rápida

Cocinar una carne tan magra sin que se quede seca exige cierta maña en el día a día. El solomillo de pavo, debido a su bajísimo porcentaje de grasa, sufre muchísimo si nos descuidamos con la temperatura en los fogones tradicionales. La freidora de aire se ha convertido en mi salvavidas particular para este tipo de piezas. Nos permite un cocinado limpio y sin apenas manchar, de forma rápida, y además la técnica del aire que circula consigue una jugosidad especial en los ingredientes.

Si te gusta este tipo de recetas, no te puedes perder el solomillo de cerdo en freidora de aire o la textura especial de un solomillo de ternera en freidora de aire, sin olvidar por supuesto la versión más clásica y tradicional de este solomillo de pavo al horno.

Ingredientes

Una pieza entera de solomillo de pavo de medio kilo

Una cucharada generosa de aceite de oliva virgen extra

Una cucharadita de pimentón dulce,

Medio diente de ajo machacado

Tomillo seco deshidratado

Sal fina marina y una pizca de pimienta negra recién molida.

Cómo hacer solomillo de pavo en freidora de aire paso a paso

Comenzamos con una especie de aliño o adobo, combinando en un bol capaz el aceite de oliva con el ajo, el pimentón, el tomillo, la sal y la pimienta. Vamos untando la pieza de solomillo con esta mezcla, masajeando la carne con las manos para una mejor integración. Dejamos reposar el adobo y vamos calentando la freidora a 180 grados. Introduce el solomillo directamente en la cesta, programando un tiempo total de veinte minutos. A mitad de cocción, abre el cajón con cuidado y dale la vuelta a la pieza para que se dore por todos lados. Al terminar, retira la carne y déjala reposar sobre una tabla cinco minutos antes de cortarla en medallones.

Trucos para que salga perfecto

Al tratarse de una carne blanca y muy magra, vigilar el reloj es una cuestión de mucha importancia. Si tu freidora calienta mucho, revisa el punto a los quince minutos para evitar que el interior pierda su humedad.

No amontones ingredientes extra en la cesta; el aire necesita circular libremente para dorar el exterior sin secar el corazón de la pieza.

Variantes de la receta

Si buscas un perfil de sabor más exótico, sustituye el pimentón por curry suave, un toque de jengibre en polvo y una cucharadita de miel para conseguir un acabado caramelizado brillante. Otra opción excelente consiste en envolver el solomillo adobado en unas lonchas finas de jamón serrano antes de meterlo en la cesta.

Con qué acompañar solomillo de pavo en freidora de aire

Unas verduras asadas al vapor con un hilo de aceite de oliva virgen extra complementan de maravilla la ligereza de esta carne. También encaja a la perfección con un puré de patata casero que sirva para aprovechar el fondo de los jugos del reposo.

Cómo conservar solomillo de pavo en freidora de aire

Los medallones sobrantes se guardan en un recipiente hermético dentro de la nevera dos o tres días sin problema. Para disfrutarlos de nuevo sin que la carne se endurezca, córtalos en frío para añadirlos directamente a una ensalada templada o caliéntalos a baja potencia con un chorrito de caldo.

Información nutricional

Tiempo de preparación: 25 minutos

Porciones: 4 personas

Información nutricional: 240 kcal por ración

Tipo de cocina: Moderna y saludable

Tipo de comida: Almuerzo o cena ligera