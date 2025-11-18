Solomillo de cerdo en freidora de aire: receta fácil y jugosa

El solomillo de cerdo con sal es una de esas piezas que casi siempre garantizan un buen resultado, pero cuando se cocina en una freidora de aire se vuelve especialmente práctico. Queda tierno, con un punto muy jugoso y sin necesidad de vigilar la sartén o ensuciar demasiado. Esta guía te ayudará a descubrir cómo hacer solomillo de cerdo en freidora de aire sin complicaciones, con indicaciones claras sobre tiempos, aliños y pequeños trucos que marcan la diferencia. Es una receta ideal para cualquier día en el que apetezca algo sabroso sin dedicarle horas y, al mismo tiempo, una opción estupenda para quienes buscan comer más ligero sin renunciar al sabor.

Modo de preparación

Preparación previa

Empieza retirando las membranas y la grasa que pueda tener la pieza. Este paso ayuda a que el aliño se reparta mejor y contribuye a obtener un solomillo cerdo jugoso freidora. Sécalo con papel absorbente para que el adobo se adhiera sin problemas.

El aliño

Mezcla el aceite, la sal, la pimienta, el ajo en polvo, el pimentón y las hierbas. Si decides incluir la salsa de soja, aportará un sabor más profundo y un toque de humedad que favorece la cocción. Embadurna el solomillo con calma, intentando que todo quede cubierto. Un reposo corto, incluso de diez minutos, basta para que absorba parte del aroma, pero media hora mejora el resultado.

Precalentamiento

Pon en marcha la freidora a doscientos grados durante cinco minutos. Aunque muchas personas lo pasan por alto, este detalle es uno de los trucos para cocinar solomillo cerdo en freidora que más influyen en la textura. El golpe de calor inicial ayuda a sellarlo y conservar los jugos.

Cocción

Coloca la pieza dentro de la cesta. Si la punta es muy fina, dóblala ligeramente para que la cocción sea más homogénea.

Los tiempos solomillo cerdo airfryer más fiables suelen estar entre los dieciocho y los veintidós minutos, según el grosor. Ajusta la temperatura a ciento ochenta o ciento noventa grados y dale la vuelta a mitad del proceso. En caso de que sea un solomillo especialmente grueso, puedes añadir dos o tres minutos finales.

Si tienes un termómetro de cocina, comprueba que el centro llega a unos sesenta y tres o sesenta y cinco grados. Es la forma más segura y precisa de cocinar solomillo cerdo airfryer sin pasarlo.

Reposo y corte

Una vez finalizado el tiempo de cocción, deja reposar la carne unos cinco minutos. Durante este reposo, los jugos se redistribuyen y se consigue esa textura tierna que se busca en un buen solomillo de cerdo al aire.

Corta en rodajas de un par de centímetros y sirve al momento.

Una vez domines esta base, puedes adaptar el adobo a tus gustos: especias más intensas, un toque cítrico o hierbas frescas. Prueba también este solomillo de cerdo con salsa de cerveza negra.

Información suplementaria

Tiempo de preparación

Diez minutos de preparación, veinte de cocción y cinco de reposo

Porciones

Cuatro raciones

Información nutricional aproximada

Calorías totales del plato entre 850 – 950.

Calorías por ración entre doscientas diez y doscientas cuarenta

Tipo de cocina

Mediterránea

Tipo de comida

Plato principal