Piden dejar de batir los huevos con un tenedor: un cocinero explica la razón y tiene todo el sentido

Hay una razón poderosa para dejar de batir los huevos con un tenedor, lo explica este cocinero que tiene toda la razón del mundo. Los huevos son un ingrediente que no falta en casi ninguna nevera del mundo. Un alimento básico de la humanidad que tiene un bajo coste y que puede alimentar a muchas personas a la vez. Una simple tortilla a la francesa con un huevo, pan de pueblo con tomate, sal y aceite de oliva es un placer enorme que no nos costará casi nada. Solo tenemos que hacernos con una buena materia prima.

La calidad del huevo tiene mucho que ver con lo que queremos conseguir, pero no es lo único que debemos tener en cuenta. Sino que hay otros factores que tenemos por delante que quizás debemos implementar en nuestra cocina. El huevo es un alimento que no tiene muchas complicaciones y nos sirve para conseguir una gran variedad de elementos, eso sí, con la mirada puesta a unas recetas que puede ser el eje central de nuestra cocina. A la hora de hacer un básico como las mil y una tortillas que podemos hacer a lo largo del año, hay que tener en cuenta que cada detalle cuenta.

No debes batir los huevos con un tenedor

Las tortillas es la cena o comida rápida que hacemos en España como algo habitual. Siendo una comida que podemos conseguir crear de forma ejemplar, con unos pocos ingredientes y mucho amor, lograremos aquello que realmente deseamos, preparar desde cero un manjar que se ha demostrado que es muy saludable.

Las madres y abuelas que preparaban una tortilla con un toque de ajo y un huevo que daba fuerzas a los enfermos de la casa. Es un básico que junto con el huevo se ha convertido en el mejor aliado de una salud de hierro. Antes de que tuviéramos mil y una opción de compra en el supermercado, los huevos cocinados de la forma más simple eran el fondo de despensa al que todo el mundo recurría.

Seguro que hemos comido una gran variedad de tortilla y ahora que sabemos que el huevo no es malo, sino todo lo contrario. Es un gran aliado de nuestra salud que puede darnos aquello que deseamos, mantenernos siempre en forma, eso sí, si somos capaces de preparar una tortilla como realmente se merece.

Un cocinero explica la razón y quizás tenga razón

A la hora de cocinar una tortilla, nos basamos en un elemento esencial, debemos mezclar la yema con la clara para que se acabe fusionando en un único elemento. De esta manera y con cualquier otro ingrediente que queramos incorporar, tendremos listo un tipo de comida que puede acabar siendo la que marque una diferencia importante.

El huevo es un buen aliado de nuestra salud, podremos conseguir ese básico que queremos de forma ejemplar. Además de mezclarlo con algo tan básico como las patatas para crear el plato por excelencia de la gastronomía española, la tortilla de patatas que tantas alegrías nos ha dado. Casi tantas como la de calabacín en las épocas en las que este elemento está presente.

También podemos añadirle jamón y queso y convertirla en un plato mucho más completo, eso sí, le pongas lo que le pongas dentro, no debes batir el huevo con un tenedor. Eso es lo que dice un experto que nos ha dado una poderosa razón para dejar a un lado el tenedor y coger, nada más y nada menos que una cuchara.

El tenedor hasta ahora se ha convertido en el mejor aliado para crear una tortilla de lujo, pero ahora, debemos tener en cuenta que hay otros ingredientes que pueden hacernos la vida más sencilla. Especialmente de la mano de una serie de elementos que son fundamentales y que quizás hasta ahora no tenemos en nuestro poder.

El tenedor lo que hace es incorporar aire al huevo, al batirlo dejando espacios, algo que no pasa con la cuchara que simplemente lo mezcla. El resultado, según este cocinero experto que se ha convertido en viral en las redes sociales, es una tortilla mucho más cremosa, por un lado, que por el otro.

De esta manera podemos conseguir un alimento que realmente ha acabado siendo el que ha marcado un antes y un después. El alimento más deseado de todos acabará siendo el que mejor nos quede, dejando a un lado un tenedor y aprovechando al máximo la materia prima de que disponemos.

Sea como sea la tortilla, vamos a descubrir un tipo de elemento que puede acabar marcando la diferencia. Un truco que ayudará a que nos queden unas tortillas de lo más cremosas y deliciosas, haciendo solo un pequeño cambio que puede marcar la diferencia.