Martín Berasategui: “El sandwich favorito que hago en 15 minutos cuando llego a casa sin ganas de cocinar”
El truco fácil de Martín Berasategui para que el pescado jamás quede seco
Así es el truco de Martín Berasategui para que cualquier pescado quede perfecto
La receta vasca de Berasategui que pocos conocen
Berasategui es una de las figuras más reconocidas de la cocina española. Con diez estrellas Michelin repartidas en cinco restaurantes ubicados en Lasarte-Oria, Barcelona, Tenerife y Bilbao, ha desarrollado un estilo propio que combina tradición y precisión. Y claro, qué amante de la buena gastronomía no quisiera saber cuál es el sándwich favorito de Martín Berasategui.
Y esto no es un secreto: el chef ha explicado en varias entrevistas que, cuando llega a casa cansado o con poco tiempo, suele preparar un sándwich que se ha convertido en su estrella para las cenas rápidas. Esta preparación que estamos por develar destaca por su rapidez y por la facilidad para adaptarlo con ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina habitual.
¿Cuál es el sándwich favorito de Martín Berasategui y qué ingredientes lleva?
El punto central del sándwich favorito de Berasategui es una crema de aguacate con matices cítricos y jengibre fresco, que aporta una textura suave y un sabor equilibrado. Esta preparación se combina con pan ligeramente tostado, queso cremoso y anguila ahumada.
A continuación, se detallan los ingredientes básicos para cuatro sándwiches:
Y para la crema de aguacate, se precisa:
- 150 g de aguacate maduro.
- 1 cucharada de zumo de limón.
- 1 cucharada de zumo de lima verde.
- 1 punta de jengibre fresco rallado.
- 1 pizca de ralladura de lima.
La clave está en preparar primero la crema. Se corta el aguacate, se retira la pulpa y se tritura con agua, zumo de lima, zumo de limón, jengibre, ralladura y sal. La mezcla se guarda tapada en la nevera hasta el momento de montar el sándwich.
Paso a paso: la receta de sándwich de aguacate de Berasategui
El montaje del sándwich favorito de Martín Berasategui se realiza en pocos pasos. Primero se tuestan las rebanadas de pan con una capa ligera de mantequilla para lograr una superficie crujiente. Luego se unta cada rebanada con queso cremoso y crema de aguacate.
Sobre una de las caras del pan se colocan las lonchas de anguila ahumada y un poco de cebollino. Se cubre con otra rebanada preparada de la misma manera.
Para calentar el interior y fundir el queso, se puede usar una sartén a fuego bajo, el horno o una sandwichera. El objetivo es que el pan quede dorado y el relleno tenga una textura fundente.
El resultado es un sándwich con contraste entre la cremosidad del aguacate, el sabor ahumado del pescado y el toque aromático del cebollino. Se sirve cortado en triángulos, acompañado de la crema restante para que pueda añadirse al gusto.
Variaciones y sustituciones posibles para este sándwich
La versatilidad es otro aspecto que caracteriza esta receta. Berasategui ha explicado que la anguila puede sustituirse por otros pescados similares, como caballa o ventresca en conserva bien escurrida.
También es posible variar el tipo de queso, empleando opciones que fundan con facilidad, como mozzarella o queso de Mahón.
En cuanto al pan, aunque la versión original utiliza pan de molde, funcionan igualmente bien panes integrales, de hogaza o con semillas. Otra alternativa es recurrir a variedades sin harinas, como los panes de chía, trigo sarraceno o queso cottage, que se han popularizado en los últimos años.
Para recapitular lo ya dicho, el chef recomienda mantener tres elementos básicos para adaptar la receta sin perder equilibrio:
- Un queso cremoso que funda adecuadamente.
- La crema de aguacate con matices cítricos.
- Una proteína principal con sabor definido.
A partir de esa base, se pueden crear combinaciones distintas, como mozzarella con mortadela de Bolonia o aguacate con pavo y queso de Mahón.