Martín Berasategui: “El sandwich favorito que hago en 15 minutos cuando llego a casa sin ganas de cocinar”

Berasategui es una de las figuras más reconocidas de la cocina española. Con diez estrellas Michelin repartidas en cinco restaurantes ubicados en Lasarte-Oria, Barcelona, Tenerife y Bilbao, ha desarrollado un estilo propio que combina tradición y precisión. Y claro, qué amante de la buena gastronomía no quisiera saber cuál es el sándwich favorito de Martín Berasategui.

Y esto no es un secreto: el chef ha explicado en varias entrevistas que, cuando llega a casa cansado o con poco tiempo, suele preparar un sándwich que se ha convertido en su estrella para las cenas rápidas. Esta preparación que estamos por develar destaca por su rapidez y por la facilidad para adaptarlo con ingredientes que suelen estar disponibles en la cocina habitual.

¿Cuál es el sándwich favorito de Martín Berasategui y qué ingredientes lleva?

El punto central del sándwich favorito de Berasategui es una crema de aguacate con matices cítricos y jengibre fresco, que aporta una textura suave y un sabor equilibrado. Esta preparación se combina con pan ligeramente tostado, queso cremoso y anguila ahumada.

A continuación, se detallan los ingredientes básicos para cuatro sándwiches:

8 rebanadas de pan de molde (pueden sustituirse por pan integral o con semillas).

8 quesitos o queso cremoso bajo en grasa.

8 lonchas de anguila ahumada.

Mantequilla o aceite de oliva.

Cebollino fresco picado.

Sal al gusto.