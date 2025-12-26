Nuevo ataque con cuchillos a la Policía y de nuevo el atacante es reducido de varios disparos a zonas no vitales, ha sido en Carabanchel (Madrid) donde un vecino ha resultado herido de varios disparos por la Policía tras atacar a los agentes armado con dos cuchillos. El herido había atacado previamente a su madre y arremetió contra los agentes que acudieron a socorrerla.

Los servicios de emergencias han trasladado al herido al hospital, donde permanece como detenido mientras se le presta atención sanitaria.

Los hechos han tenido lugar esta mañana de jueves a las 9:20 horas en el distrito madrileño de Carabanchel, cuando los policías pertenecientes al Grupo de Atención al Ciudadano (GAC) han sido alertados de un varón que estaba amenazando gravemente a su madre a la que mantenía retenida en el domicilio familiar.

Al llegar los agentes a la vivienda se han encontrado con el varón que se ha abalanzado sobre los agentes armado con dos cuchillos, uno en cada mano. En ese momento, uno de los policías ha disparado dos tiros contra zonas no vitales del atacante para reducirle.

Inmediatamente, tras los tiros, los policías le han realizado un torniquete al herido y han pedido asistencia sanitaria urgente. El herido ha sido ingresado en un hospital donde se le ha estabilizado y está fuera de peligro.

La condición del herido es la detenido como responsable de los delitos de quebrantamiento de medida cautelar y atentado a agente de la autoridad.