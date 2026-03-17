Los secuestradores le dieron una paliza, le rociaron con espray de pimienta y lo sedaron durante el secuestro express, pero no arrebataron al empresario canadiense el exclusivo reloj de lujo que lucía en su muñeca. Un Jacob and Co. valorado en 100.000 euros, según fuentes del caso.

El secuestro frustrado tuvo lugar la madrugada de este martes en la calle Claudio Coello, en la «zona noble» de Madrid, cuando tres delincuentes serbios se abalanzaron violentamente sobre el millonario V.T., un empresario canadiense afincado en Mallorca.

Tras romperle a golpes la nariz, los secuestradores le metieron en una furgoneta blanca marca Reanult y emprendieron la fuga, pero la Policía Nacional, alertada por los testigos, localizó el vehículo y lo detuvo en la Ronda de Atocha, consiguiendo detener a dos de los secuestradores.

Intentaron sedar a la víctima

Durante el accidentado secuestro en la furgoneta, los secuestradores intentaron sedar al empresario con medicamentos serbios pero la víctima los escupió. Lo más sorprendente es que, una vez que la Policía detuvo la furgoneta y estaba persiguiendo a pie a los secuestradores, la víctima escapó y se presentó herido y maniatado en un hospital donde lo encontraron los agentes.

Fuentes policiales no disimulan las variables inusuales que rodena el caso. Los agentes sospechan que la intención de los secuestradores no era el robo del reloj, obviamente.

Los secuestradores no se llevaron el reloj

Los detenidos habían planeado el golpe al milímetro. Sabían que el empresario afincado en Mallorca había viajado a cerrar un trato de criptomonedas en Madrid. Le vigilaron, alquilaron la furgoneta para secuestrarle y doblaron las placas de matrícula con otras de un vehículo similar. Demasiado trabajo para robar un reloj.

Además, los secuestradores huyeron sin quitarle el reloj de 100.000 euros al empresario.

Querían llevárse a la víctima a Alicante

Tampoco ayuda que el empresario, en vez de esperar a ser socorrido por los policías que habían interceptado la furgoneta, cogiera un taxi y se fuera por su cuenta a un. hospital, herido y maniatado.

La víctima nada dijo de su fortuna en criptomonedas a los policías. Sólo habló del reloj, tal y como relataron los agentes en su comparecencia en comisaría. Ahora, la Policía trata de detener al tercer implicado en el secuestro y averiguar la verdadera identidad de los dos serbios detenidos, ya que se cree que presentaron pasaportes falsos tras su arresto. No fue un robo y la hipótesis principal del secuestro es económica.

La intención de los delincuentes era llevarse al secuestrado hasta Petrer, en Alicante y por el camino hacerle confesar sus claves para saquear sus monederos de criptomonedas.