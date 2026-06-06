Pacto PP-Vox en Andalucía: Moreno y Abascal hablaron durante más de media hora en la ceremonia de bienvenida al Papa

El presidente en funciones de Andalucía, Juanma Moreno Bonilla, y el líder de Vox, Santiago Abascal, han aprovechado la ceremonia de bienvenida al Papa León XIV para hablar durante «más de media hora» en el Palacio Real de Madrid.

Ambos líderes políticos han coincidido en la recepción en la que han participado junto a los Reyes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el resto de presidentes autonómicos, así como las principales autoridades políticas e institucionales del país.

Este encuentro entre Moreno Bonilla y Abascal se produce tras cerrar esta misma semana el acuerdo de legislatura que han alcanzado sus formaciones en Castilla y León. Con este capítulo cerrado, a ambos partidos solo les quedaría desencallar la investidura del popular en Andalucía.

A pesar de que en todas las comunidades donde se han celebrado elecciones en los últimos meses se han acabado cerrando acuerdos de gobierno entre PP y Vox, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, dio, desde el primer momento, independencia a Juanma Moreno para decidir qué papel desempeñaría la formación de Abascal la legislatura que comienza ahora.

Hace pocas semanas, Juanma Moreno reconoció que no había contactado con Vox para negociar su investidura: «No tengo prisa», reconoció. Sin embargo, Vox si ha admitido en alguna ocasión su malestar por la falta de contactos, aunque con este acercamiento, el intercambio de pareceres habría empezado a fluir.

Las exigencias de Vox

Tal y como publicó OKDIARIO, la formación que lidera Santiago Abascal exige seguir la hoja de ruta marcada por el resto de autonomías, tanto en el fondo como en las formas. Es decir, Vox pretende primero negociar medida a medida, establecer garantías para asegurarse la puesta en marcha de lo acordado, establecer plazos de ejecución y después abordar la formación de gobierno.

Respecto al contenido del pacto, Vox quiere fijar posición en el gobierno andaluz sobre la inmigración, la situación del campo, establecer la prioridad nacional en las políticas sociales andaluzas y garantizar «el fin de las políticas socialistas», entre otras demandas que estarían dispuestos a negociar con los populares.

En el PP siempre han dejado claro que Moreno Bonilla se ha quedado a dos diputados de la mayoría absoluta, por lo que la capacidad de demandar exigencias por parte de los de Abascal «es limitada», recuerdan, aunque también reconocen que ellos están «abiertos a negociar».

No obstante, los de Abascal se resisten a esta hipótesis y rechazan cualquier rebaja de sus exigencias respecto a otros territorios. «No se entendería que le exigiéramos menos a Juanma Moreno que a María Guardiola cuando la extremeña sacó el 43,5% de los votos y el andaluz el 41,5%», ya advirtieron fuentes de la formación a este diario. En Vox equiparan de esta forma el peso electoral de ambos presidentes regionales para justificar que el listón en Andalucía no puede ser inferior al de Extremadura.