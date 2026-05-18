Las exigencias de Vox a Moreno: prioridad nacional, dos consejerías y cero euros para menas

Juanma Moreno ha ganado las elecciones andaluzas de este domingo con 53 escaños, pero se queda corto para la mayoría absoluta, fijada en 55, y deberá buscar apoyos para revalidar la Junta. La aritmética, en todo caso, señala a Vox (15 escaños) como socio necesario para que Moreno gobierne. Y Vox ya baraja sus condiciones para negociar la investidura de Moreno. Las tres exigencias hasta este momento serán prioridad nacional, al menos dos consejerías y ni un solo euro para menas.

La formación que lidera Santiago Abascal exige un acuerdo programático medida a medida, con garantías y plazos de ejecución, antes de sentarse a hablar de reparto de gobierno. «Solo después nos pondremos a negociar la formación del gobierno», señalan fuentes consultadas por OKDIARIO. Mientras no haya un programa cerrado, los puestos no están sobre la mesa.

En cuanto al contenido de ese programa, Vox tiene claro lo que quiere: fin de las políticas «socialistas» del PP en el campo, la inmigración y la energía; prioridad nacional y tolerancia cero con el gasto en menores extranjeros no acompañados (menas). «En Arcos de la Frontera hay más centros de menas que centros de salud», ilustran las mismas fuentes para explicar la dureza de su posición en este asunto.

La negociación, si llega, también tiene un marco orgánico claro. Vox aspira al menos a dos consejerías en el futuro gobierno andaluz, una estructura similar a la que ha logrado en otros ejecutivos autonómicos de coalición con el PP. La formación verde no improvisará: seguirá la misma dinámica que ya aplicó en Aragón, Extremadura y Castilla y León, donde el acuerdo programático precedió al reparto de poder.

Vox también rechaza cualquier rebaja de sus exigencias respecto a otros territorios. «No se entendería que le exigiéramos menos a Juanma Moreno que a María Guardiola cuando la extremeña sacó el 43,5% de los votos y el andaluz el 41,5%», advierten fuentes de la formación, que equiparan así el peso electoral de ambos presidentes regionales para justificar que el listón en Andalucía no puede ser inferior al de Extremadura.

El mensaje final de Vox es nítido: no irán a por sillones, sino a por un cambio real de políticas. «No pediremos sillones, sino cambio», concluyen. Y advierten de que no negociarán con Moreno si el presidente andaluz no anuncia previamente que abandona «las políticas socialistas» que, a su juicio, han caracterizado su gestión hasta ahora.

Garriga: «No vamos a desaprovechar la oportunidad»

El vicepresidente y secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha comparecido este lunes ante los medios para fijar la posición de su partido tras el resultado electoral. Ha rehusado aclarar si Vox pedirá entrar en el gobierno andaluz, pero ha dejado pocas dudas sobre su intención de condicionar el futuro ejecutivo.

«Los andaluces nos han otorgado la enorme responsabilidad de condicionar el gobierno de la Junta de Andalucía», ha afirmado, garantizando que harán valer los 15 escaños obtenidos «con responsabilidad, humildad y proporcionalidad». «No vamos a desaprovechar la oportunidad», ha subrayado. Garriga también ha descartado de plano una abstención para facilitar la investidura de Moreno: «Nuestra responsabilidad es ejercer la fuerza».

En este contexto, Garriga ha informado de que Vox aún no ha contactado con Juanma Moreno para hablar de las opciones, más allá de la felicitación que le extendió Manuel Gavira privadamente en la noche de este domingo.

Eso sí, se ha mostrado convencido de que el presidente andaluz en funciones querrá sentarse con Vox, a la luz del resultado electoral. «Habrá muchos días por delante para poder hablar con el PP, y Juanma Moreno se sentará con nosotros y negociará, no se presentará (a la investidura) sin antes haber negociado con quien tiene la capacidad de cambiar el rumbo», ha indicado. «Nosotros ya estamos en esa disposición», ha agregado.

Garriga ha lanzado un aviso al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo. Cree que el resultado electoral en Andalucía «ratifica que Vox va a ser un actor político fundamental para protagonizar el cambio en La Moncloa».