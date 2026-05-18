Israel intercepta otra ‘flotilla’, icono de Podemos y Sumar, rumbo a Gaza con varios españoles a bordo

La Marina de Israel ha interceptado en el Mediterráneo este lunes a varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, con vínculos con los terroristas de Hamás, que se dirigían hacia la Franja de Gaza. Israel ha interceptado así este lunes a otra flotilla, icono de Podemos y Sumar, que iba rumbo a Gaza con varios españoles a bordo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, «no llevaban ayuda humanitaria» y en las embarcaciones participan «dos grupos violentos turcos, Mavi Marmara e IHH, este último designado como organización terrorista».

«El propósito de esta provocación es favorecer a Hamás, desviar la atención de su negativa a desarmarse y obstaculizar el progreso del plan de paz del presidente Trump», ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

El Gobierno de Sánchez ha confirmado que mantiene seguimiento del caso y ha solicitado información a las autoridades israelíes sobre la identidad y situación de los ciudadanos españoles implicados. Asimismo, ha reclamado que se garantice su seguridad y que se aclare su situación jurídica lo antes posible.

La Armada israelí ha interceptado este lunes la misión que navegaba hacia la Franja de Gaza para desafiar el bloqueo naval israelí, apenas unas semanas después de que una ‘flotilla’ anterior fuera frenada. Dos de los miembros fueron detenidos. Saif Abukeshek, ciudadano hispano-sueco de origen palestino, y Thiago Ávila, ciudadano brasileño. Fueron detenidos durante varios días. Pedro Sánchez condenó a Israel por el «secuestro» de Saif Abukeshek, vinculado con los grupos terroristas de Hamás y Hezbolá, según Israel.

Más de 50 embarcaciones partieron del puerto de Marmaris, Turquía, la semana pasada en lo que los organizadores de la Flotilla Global Sumud describieron como la última etapa de su viaje hacia las costas de Gaza.

Comandos navales han abordado la primera embarcación de la Flotilla Global Sumud en alta mar, frente a la costa de Chipre. A media tarde, 16 embarcaciones habían sido interceptadas.

Israel ya había calificado las flotillas de meras maniobras publicitarias, después de que sus organizadores rechazaran las peticiones de transferir la pequeña cantidad de ayuda humanitaria simbólica que llevaban consigo a Israel o a organizaciones internacionales para que la llevaran a la Franja y la distribuyeran por canales oficiales.

La Flotilla Global Sumud será la tercera iniciativa en un año destinada a romper el bloqueo israelí sobre Gaza, territorio gobernado por Hamás, que sufre una grave escasez de alimentos, agua, medicinas y combustible desde que el grupo terrorista palestino invadió Israel en octubre de 2023, desencadenando dos años de guerra en el enclave costero.

La flotilla está liderada por la organización humanitaria turca IHH, catalogada en Israel como organización terrorista y que organizó la flotilla Mavi Marmara a Gaza en 2010.

Durante esa flotilla, diez activistas turcos murieron en un violento enfrentamiento con comandos navales israelíes a bordo de un barco que tenía como objetivo romper el bloqueo naval israelí a Gaza.

Condones y sexo a gogó en la ‘flotilla’

El 30 de abril, las fuerzas israelíes interceptaron la segunda flotilla en aguas internacionales frente a Grecia y enviaron a Europa a la mayoría de los 175 activistas, pero arrestaron a dos de ellos, quienes permanecieron detenidos durante 10 días antes de ser deportados. Entonces, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel enseñó este miércoles en un vídeo enviado por un portavoz a través de un comunicado que han encontrado «condones y drogas» en la flotilla icono de Podemos y Sumar que zarpó a mediados de abril desde Barcelona.

En el vídeo, mostrado entonces por el Ministerio de Asuntos Exteriores, escriben: «Ésta es la ayuda médica de la flotilla a Gaza». Semanas antes, la Flotilla de la Libertad de Gaza, conocida por intentar romper el bloqueo marítimo israelí sobre la Franja de Gaza el pasado 2025, ya se vio envuelta en una polémica interna tras la difusión de acusaciones de conducta sexual inapropiada contra un miembro de su comité directivo. La flotilla icono de Podemos y Sumar, financiada por el grupo terrorista de Hamás, indignó entonces a los propios palestinos después de que se descubriera que en 2025 tuvieron sexo a gogó y juergas a bordo. El flotillero señalado, Thiago Ávila, dejó a su mujer y a su hija en Brasil para irse a navegar en la misión de la Franja de Gaza. Durante la misma, en la que participó la ex alcaldesa Ada Colau, se le relacionó con Greta Thunberg y otras tres flotilleras brasileñas. Thunberg abandonó el barco de Thiago Ávila por «discrepancias» con sus miembros y se cambió de embarcación.

Entonces, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, salió en defensa de esta segunda flotilla podemita que se dirigía a Gaza. El líder del Ejecutivo acusó a Israel de «violar la legalidad internacional» y de «asaltar» dicha flotilla.

Sánchez aseguró que desde el Gobierno hacen «todo lo necesario» para «proteger y asistir a los españoles retenidos». En esta línea, exige a la Unión Europea (UE) «suspender el acuerdo de asociación ya» y «exigir a Netanyahu que cumpla la ley de nuestros mares».