El PSOE pacta con dos tránsfugas de Vox para arrebatarle el Ayuntamiento de Cartagena (Murcia) al PP

El PSOE ha alcanzado un acuerdo con dos concejales tránsfugas de Vox para presentar una moción de censura en el ayuntamiento de Cartagena y arrebatarle el gobierno municipal al Partido Popular. La moción también la firman Movimiento Ciudadano y Cartagena Sí.

Entre los exmiembros de Vox que se unen a la izquierda para desalojar del poder a la popular Noelia Arroyo están Diego Salinas, candidato de la formación de Abascal a la alcaldía de la ciudad, y la concejal del turismo, Beatriz Sánchez del Álamo.

El pacto lo han anunciado a través de un comunicado. Las formaciones implicadas han justificado que el objetivo de esta moción de censura es «poner fin a la falta de proyecto y al desgobierno del Ejecutivo municipal».

«La decisión llega tras meses de creciente tensión en el Ayuntamiento, especialmente después de que el Gobierno se haya ido descomponiendo por la división interna de sus miembros, la creciente tensión económica por la nefasta situación de las cuentas municipales y la falta de proyectos de presente y de futuro», aseguran en el comunicado.

Justifican la decisión señalando que «la inestabilidad política y económica ha llevado a los grupos de la oposición a unificar sus fuerzas para presentar una alternativa seria, progresista y real para el municipio».

Con todo, la mayoría negativa de los concejales en contra del PP sumaría 15 concejales, mientras que el gobierno local se había quedado integrado por tan solo 12, los diez ediles del PP y los dos que aún siguen en las filas de Vox.