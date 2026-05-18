Ayuso celebra la anulación del intento «sectario» del Gobierno de señalar la Casa de Correos como lugar franquista

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha expresado su alegría este lunes por la suspensión del acuerdo impulsado por el Gobierno central en el que se declaraba a la Real Casa de Correos como símbolo de represión franquista y lugar de memoria democrática. Ayuso ha elogiado que la justicia haya quitado «la razón a Pedro Sánchez en uno de sus nuevos empeños sectarios».

Desde el Comité Ejecutivo Autonómico del Partido Popular, Ayuso ha señalado que esta resolución de la Justicia es «una prueba más de lo que se logra cuando se trabaja contra los mensajes sectarios del Gobierno» porque «cuando uno tiene la razón, hay que ir hasta el final».

Ayuso se ha acordado de Joaquín Leguina, primer presidente de la CAM, y quien, según la líder madrileña, ubicó la sede de la Comunidad en la Real Casa de Correos porque «es un símbolo de unidad y pluralidad de la Comunidad de Madrid». Es por ello que la presidenta de la región se ha «alegrado de la decisión» porque la considera como un golpe de democracia al Gobierno central: «Los títulos de demócrata no los pone y los quita quien está trabajando por carcomer los contrapesos y las instituciones de esta democracia para seguir al frente de ella», ha expresado Ayuso haciendo alusión a Pedro Sánchez.

Ayuso ha señalado que le parece «profundamente sectario e inhumano que el Gobierno pretenda anular a las víctimas de una parte de la Guerra Civil» y los ha acusado de «repartir carnets de humanos y demócratas». Además, la líder madrileña ha censurado que se intente recurrir «a la memoria por ley», algo que es «profundamente sectario, falso y propio de gobiernos populistas».

La presidenta de la CAM también ha tildado a Pedro Sánchez de «desastre» y le ha acusado de «querer gobernar contra los ciudadanos» tras los resultados electorales de este domingo en Andalucía. Para Ayuso, Pedro Sánchez «debería haber dimitido hace tres o cuatro comicios», ya que «gobierna contra la voluntad de sus afiliados, de sus delegaciones territoriales, de sus candidatos y del pueblo».

La líder del Ejecutivo madrileño ha acusado al Gobierno central de «usar el dinero de todos y los servicios públicos para sus campañas personales». Ayuso ha denunciado que el Gobierno «va a complicar las situaciones de las clases medias y llevarnos al enfrentamiento en todo». Para la presidenta, «hay que combatir todos los días» para que el Ejecutivo central no consiga su objetivo.