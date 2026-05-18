El Mallorca quiere hacer caja en busca del milagro de la salvación con entradas a más de 80 euros

El Mallorca tiene muy complicado seguir la próxima temporada en Primera División, puesto que sólo en un supuesto de todos los posibles se salvaría. El conjunto bermellón quedó prácticamente sentenciado después de los resultados de la penúltima jornada y está obligado a ganar al Real Oviedo en la última para tener opciones. Necesitan un estadio de Son Moix a rebosar, por lo que la medida que han tomado de cara a ese duelo choca bastante. Las entradas para el encuentro tienen precios que van de los 80 a los 100 euros.

El club ha sacado a la venta las entradas para el último partido de la temporada, en el que necesitarán no sólo el apoyo de la afición, sino que se den una serie de resultados en el resto de encuentros en los que se encuentran implicados los equipos que pelean por la permanencia. Únicamente un triple empate entre ellos, Osasuna y Elche les permite salvarse, por lo que deberán ganar, que el Girona se imponga a los alicantinos, que el Levante puntúe y que los pamploneses caigan en Getafe.

No es sencilla la combinación que necesitan, pero sí el calor de su afición para tratar de lograr, como mínimo, lo que está en su mano. Sin embargo, el club se lo ha tomado como una oportunidad de hacer caja. Las entradas más baratas para el partido partían de un precio de 60 euros, en uno de los fondos de Son Moix, y ya están agotadas. El resto de las localidades las han puesto a la venta por unos precios que van de los 80 euros a los 100.

El conjunto bermellón perdió en el Ciutat de Valencia, quedándose en puestos de descenso con 39 puntos, a tres de la salvación que marcan de manera conjunta Elche, Osasuna y Levante. Además, con los resultados adversos ante los tres equipos sólo hay una posibilidad de salvación, que es un triple empate a puntos con ellos en el que no se vea involucrado el conjunto valenciano para poder mantenerse una temporada más entre los 20 mejores equipos de España.

Ni siquiera los goles de Vedat Muriqi durante esta temporada han servido al equipo mallorquín para certificar una permanencia que, en condiciones normales, no hubiera tenido problemas para lograr. El delantero kosovar es el segundo máximo goleador de la temporada, con un total de 22 goles, justo la mitad de los que ha marcado su equipo, pero ni con esas el club ha conseguido lograr la permanencia en estas 37 jornadas, quedando muy condicionado de cara a la última jornada.

En un momento de lo más delicado tanto en lo deportivo como en lo institucional, por lo que implica un descenso a Segunda División, la medida tomada por la directiva con los precios de las entradas no deja de ser sorprendente. En lugar de precios populares que les permitan llenar el estadio y dar el primer paso hacia ese milagro que les lleve a seguir en la máxima categoría, han decidido intentar hacer caja poniendo las entradas a precios prohibitivos.