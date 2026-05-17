Así queda el descenso a falta de una jornada en la Liga: el Mallorca necesita un milagro

El descenso en la Liga se decidirá en la última jornada el sábado que viene a las 21:00 horas en otra jornada unificada. La penúltima fecha del campeonato liguero ha dejado al Mallorca prácticamente descendido y necesitarían un milagro en la última jornada para lograr la salvación. El Girona duerme en descenso, pero tendrá un duelo directo ante el Elche para poder salvarse.

Sevilla y Alavés, con 43 puntos, ya están salvados de manera matemática. Los hispalenses perdieron en casa ante el Real Madrid, pero les vale. El equipo vitoriano ganó en Oviedo y logró la machada. También están ya salvados el Athletic, Espanyol y Valencia.

Todavía no están salvados, aunque duermen fuera del descenso, Levante, Osasuna y Elche. Los tres tienen 42. Los granotas ganaron en casa al Mallorca y dieron un paso de gigante. El equipo navarro perdió ante el Espanyol y se ha metido en el lío. Y el Elche ganó al Getafe.

En descenso duerme de cara a la última jornada el Girona con 40 puntos tras perder en el Metropolitano y el Mallorca con 39 tras caer derrotado en casa del Levante.

¿Qué necesitan Mallorca y Girona para salvarse?

El Mallorca está prácticamente descendido con 39 puntos tras perder en casa del Levante en un duelo directo por el descenso. Están a tres puntos de la salvación y necesitan un milagro. Tendrán que ganar al Oviedo en la última jornada y esperar que los resultados acompañen con Levante y Osasuna.

El Girona, a pesar de perder en el Metropolitano y dormir en descenso, depende de sí mismo para poder salvarse. Juega la última jornada en Montilivi ante el Elche. Si gana, se salvará. Si no lo hace, descenderá a Segunda División.

Así será la última jornada de Liga por el descenso