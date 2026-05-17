Así queda el descenso a falta de una jornada en la Liga: el Mallorca necesita un milagro
El Mallorca necesita un milagro para lograr la salvación
Girona y Elche tendrán un duelo directo por la salvación
Así hemos vivido en directo la jornada unificada en directo
El descenso en la Liga se decidirá en la última jornada el sábado que viene a las 21:00 horas en otra jornada unificada. La penúltima fecha del campeonato liguero ha dejado al Mallorca prácticamente descendido y necesitarían un milagro en la última jornada para lograr la salvación. El Girona duerme en descenso, pero tendrá un duelo directo ante el Elche para poder salvarse.
Sevilla y Alavés, con 43 puntos, ya están salvados de manera matemática. Los hispalenses perdieron en casa ante el Real Madrid, pero les vale. El equipo vitoriano ganó en Oviedo y logró la machada. También están ya salvados el Athletic, Espanyol y Valencia.
Todavía no están salvados, aunque duermen fuera del descenso, Levante, Osasuna y Elche. Los tres tienen 42. Los granotas ganaron en casa al Mallorca y dieron un paso de gigante. El equipo navarro perdió ante el Espanyol y se ha metido en el lío. Y el Elche ganó al Getafe.
En descenso duerme de cara a la última jornada el Girona con 40 puntos tras perder en el Metropolitano y el Mallorca con 39 tras caer derrotado en casa del Levante.
¿Qué necesitan Mallorca y Girona para salvarse?
El Mallorca está prácticamente descendido con 39 puntos tras perder en casa del Levante en un duelo directo por el descenso. Están a tres puntos de la salvación y necesitan un milagro. Tendrán que ganar al Oviedo en la última jornada y esperar que los resultados acompañen con Levante y Osasuna.
El Girona, a pesar de perder en el Metropolitano y dormir en descenso, depende de sí mismo para poder salvarse. Juega la última jornada en Montilivi ante el Elche. Si gana, se salvará. Si no lo hace, descenderá a Segunda División.
Así será la última jornada de Liga por el descenso
- Real Betis-Levante
- Getafe-Osasuna
- Mallorca-Real Oviedo
- Girona-Elche