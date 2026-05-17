Así queda la clasificación de la Liga tras la disputa de la penúltima jornada

La penúltima jornada de la liga, con emoción como suele ser habitual cuando se juegan todos los encuentros a la vez, ha dejado la clasificación de la Liga con muchos equipos apretados a puntos. Hay varias cosas claras. Por ejemplo, que Valencia, Espanyol, Athletic Club, Sevilla y Alavés están ya salvados de forma matemática. Además, los dos primeros -Valencia y Espanyol- pueden incluso ir a Europa (Conference League).

Por su parte, Levante, Osasuna, Elche, Girona y Mallorca pelean por la salvación. Dos de ellos bajarán, con todas las papeletas para el Mallorca, que necesita más que un milagro. Además, en la última jornada (que se disputa el sábado 23 de mayo) hay un Girona – Elche directo: el que gane se salva, con el empate favoreciendo al conjunto ilicitano.

En la pelea por Europa, el Getafe perdió ante el Elche, pero sigue en la séptima posición que da acceso a la Conference League. Incluso puede pelear por el sexto puesto, que es de Europa League, ya que está a tres puntos del Celta de Vigo. Pero detrás del Getafe vienen tres equipos que tienen opciones de entrar en Conference: Rayo Vallecano, que está a un punto (y que si gana la final de la Conference irá a Europa League), el Valencia, que está a dos, o el Espanyol, que está a tres.

Así queda la clasificación de la Liga

Barcelona – 91 puntos Real Madrid – 83 Villarreal – 69 Atlético de Madrid – 69 Betis – 57 Celta de Vigo – 51 Getafe – 48 Rayo Vallecano – 47 Valencia – 46 Real Sociedad – 45 Espanyol – 45 Athletic Club – 45 Sevilla – 43 Alavés – 43 Levante – 42 Osasuna – 42 Elche – 42 Girona – 40 Mallorca – 39 Real Oviedo – 29

Resultados de la 37ª jornada de Liga