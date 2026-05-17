Sigue en directo la jornada unificada: la última hora, alineaciones y goles de todos los partidos por Europa y el descenso en vivo online gratis

La temporada entra en su recta final y debe decidirse quién jugará en Europa la próxima temporada y qué equipos consiguen salvarse. Los puestos de Champions League ya están asignados y el Real Oviedo ha descendido, dejando su hueco al recién ascendido Racing de Santander. Histórico por histórico. Por otro lado, el único encuentro que no comenzará a las 19:00 horas será el que disputen el Barcelona y el Betis, ya que no se juegan nada. Narraremos en directo y en vivo online el resultado y goles de todos los partidos que se jugarán en esta jornada 37 en el horario unificado.

La jornada 37 con horarios unificados, en directo

Así está la lucha por Europa

Si hablamos para las competiciones europeas, los billetes de la Champions League ya son para Barcelona, Real Madrid, Villarreal, Atlético y Betis. La Real Sociedad jugará la Europa League tras ganar la Copa del Rey y hay una vacante para esta competición de plata del viejo continente a la que aspiran el Celta y el Getafe. El que no la logre podrá pelear con el Athletic Club, Rayo Vallecano, Valencia y Sevilla por ese puesto que permitirá jugar la próxima edición de la Conference League, torneo del cual los vallecanos jugarán la final a finales de mayo.

Así está la lucha para evitar el descenso

La pelea por lograr la permanencia está al rojo vivo. El Real Oviedo ya está descendido a la categoría de plata del fútbol español y falta saber qué dos equipos le acompañarán. Al inicio de esta jornada 37 de la Liga son el Levante y el Mallorca los que descenderían. Ambos equipos están empatados a 39 puntos, pero igualado con ellos está el Elche. Ya con 40 unidades están el Alavés y el Girona. Con menos posibilidades de descender encontraríamos a Osasuna y Espanyol con 42 puntos y al Sevilla y al Valencia con 43.

Vaya noche día tenemos por delante

¡¡Buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado y goles de todos los partidos de la jornada 37 que se juegan en horario unificado. Por delante tenemos un día de los de antaño, la verdadera fecha retro del campeonato, ya que miles de personas estarán pegados a la radio para escuchar la última hora de lo que suceda en cada encuentro que arranca a las 19:00 horas (una menos en las Islas Canarias), donde los diferentes equipos españoles están pensando en meterse en Europa…o en lograr la salvación.