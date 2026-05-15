La jornada unificada de la Liga: cuándo es, horario y dónde ver por televisión todos los partidos en directo y en vivo online gratis

La Liga entra en su recta final y llega consigo la jornada unificada en esta fecha 37 del campeonato nacional. La mayoría de los equipos todavía tienen bastante en juego y es por ello que este domingo se presenta como un día de los de antes, de los de estar pegados al transistor para escuchar lo que ocurra en los diferentes campos de nuestro país. El principal motivo para que todo se juegue en el mismo horario es para evitar posibles amaños, pero habrá un encuentro que se juegue por separado porque ninguno de los dos equipos en cuestión se juegan algo.

La Champions, decidida

La lucha por los puestos de arriba está decidida y es por ello que el Barcelona y el Real Betis, al ser los dos equipos que no se juegan nada disputarán su encuentro a una hora diferente. Los azulgranas ya son los campeones de la Liga, mientras que los verdiblancos consiguieron la quinta plaza que también da acceso a la Champions League gracias a la plaza extra por el coeficiente que ha logrado el campeonato nacional.

En cuanto al resto, el Real Madrid terminará la Liga en la segunda posición y donde está la lucha realmente es en la tercera plaza. Al inicio de esta jornada 37 del campeonato de la regularidad el Villarreal es tercero con 69 puntos, mientras que el Atlético de Madrid es cuarto, estando a tres puntos del Submarino Amarillo.

La lucha por Europa y Conference League

En esta jornada 37 de la Liga se podría certificar la clasificación del Real Club Celta de Vigo para la Europa League, competición que ya ha jugado este año y en la que llegó a los cuartos de final. Pero, para ello, tendrían que darse otros resultados, ya que el Getafe y el Athletic Club todavía tienen opciones de arrebatarle dicha posición. En el caso de que sea para los vigueses, los azulones y los vascos tendrán que luchar por la plaza de la Conference.

Eso sí, para ese séptimo puesto hay una lucha mayor, ya que, además del Getafe y del Athletic Club, el Sevilla y el Rayo Vallecano también tienen opciones. Osasuna, Valencia y Espanyol, por posibilidades, también están ahí, aunque va a ser muy complicado que alguno de estos equipos acabe jugando competición continental el próximo curso. La Real Sociedad, al haber ganado la Copa del Rey, jugará la Europa League.

El descenso, al rojo vivo

Posiblemente, donde más emoción hay es en la zona baja de la tabla, ya que hay muchos equipos metidos en esa lucha y este año parece que los 40 puntos no van a dar la salvación. El Real Oviedo ya es equipo de segunda división de manera matemática, mientras que al inicio de esta jornada 37 son el Real Mallorca y el Levante los que le acompañarían en el descenso con 39 puntos.

Eso sí, con 39 puntos hay otro equipo fuera de la zona roja de la tabla como el Elche . Con 40 estarían el Alavés y el Girona y algo más lejos, con 42, pero con posibilidades de meterse en un problema, encontramos al Espanyol y Osasuna, que, como ya hemos dicho, también tendrían opciones matemáticas, aunque complicadas de meterse en Europa. Con uno más, con 43 unidades, aparecen el Sevilla y el Valencia. Esto explica claramente lo reñida que está esta zona en el tramo final.

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