Todo lo que tienes que saber sobre el Espanyol: por qué se les llama periquitos, cuántos socios tiene…

El RCD Espanyol es uno de los clubes históricos de la Liga. Fundado en el año 1900, el club perico tiene más de 120 años de historia y ha pasado la mayoría de ese tiempo en la élite del fútbol español. Al finalizar la presente temporada 2025-26 habrán cumplido un total de 89 campañas en Primera División. Este sábado se medirán al FC Barcelona, el eterno rival.

Cuándo se fundó el RCD Espanyol

El RCD Espanyol se fundó el 28 de octubre de 1900. Sus 125 años de historia le convierten en el quinto club activo más longevo de España. En septiembre de 1900 un grupo de tres personas –conocidos como los tres mosqueteros– formado por el ingeniero industrial del Estado, el señor don Ángel Rodríguez Ruiz, Octavio Aballí y Luis Roca, forman un nuevo club de fútbol y se afiliaron a la Sociedad Gimnástica Española. A estos se les sumó un cuarto miembro, Joaquín Carril, que además tuvo el honor de ser el primer capitán del nuevo equipo, y el 28 de octubre de 1900 fundaron oficialmente la Sociedad Española de Foot-ball, conocido hoy en día como RCD Espanyol.

En qué estadios ha jugado el Espanyol

El Espanyol ha jugado principalmente en tres estadios: Sarriá, Montjuic y el actual RCDE Stadium, más conocido como Cornellà-El Prat. Pero anteriormente, durante sus inicios, antes de mudarse a Sarrià, el club jugó en campos como el de la Calle Marina, Campo de las Habas, Campo del Hospital Clínic y el que estaba situado frente a la Plaza de Toros de Las Arenas. En 1923 se mudaron a Sarriá, un feudo histórico conocido por ser sede del Mundial de Barcelona 1982. Allí estuvieron hasta 1997, año en el que se mudaron al Olímpico Lluís Companys tras la demolición de Sarriá. Jugaron en Montjuic durante 11 años hasta que inauguraron su propio estadido en Cornellà-El Prat.

Cuántos socios tiene el Espanyol

El RCD Espanyol ha superado todas sus previsiones de nuevos socios para la temporada 2025-26. Con las nuevas incorporaciones, el club perico ya cuenta con un total de 31.711 abonados, que demuestran el fuerte sentimiento de pertenencia y un apoyo masivo de los aficionados al equipo en esta nueva etapa. En detalle, la Grada Regular alcanza los 30.663 abonados, una cifra muy destacada teniendo en cuenta su aforo disponible de 35.197 plazas, lo que refleja un nivel de ocupación excepcional. Asimismo, las Zonas VIP, cuenta con un aforo de 2.182 localidades.

Por qué llaman periquitos a los aficionados del Espanyol

Sobre este apodo existen varias teorías. Una de ellas empezó cuando el Espanyol se mudó a Sarriá. La leyenda cuenta que en los alrededores del estadio de Sarriá había numerosos árboles en los que habitaba el perico, una especie de ave. La otra teoría procede de una viñeta satírica de los años 20 publicada en el semanario deportivo Xut!, en el que dibujaba a la afición del Espanyol como cuatro gatos para decir que no iba nadie a ver al equipo perico. Estos gatos se parecían al personaje de dibujos animados Félix el Gato, que en España se le conocía como el Gato Perico. Los aficionados del Espanyol hicieron de la burla su apodo y a día de hoy se ha consolidado y todos les llaman pericos.

Cuántas Copas del Rey tiene el Espanyol

El RCD Espanyol ha ganado un total de cuatro Copas del Rey en toda su historia. Los títulos coperos del conjunto perico los lograron en las temporadas 1928-29, 1939-40, 1999-00 y 2005-06. Además, el club blanquiazul ha sido subcampeón de esta competición en cinco ocasiones: 1910-11, 1914-15, 1940-41, 1946-47, 1956-57.