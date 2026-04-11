Barcelona-Espanyol: con un ojo en el derbi y otro en el Metropolitano

El Barcelona afronta el derbi catalán contra el Espanyol de este sábado (18:30 horas, Camp Nou) con un ojo mirando a la Liga y otro a la Champions. Sabe el equipo culé que ganando este partido seguiría dando pasos de gigante para ser campeón, pero también es consciente de que hay jugadores importantes que necesitan un descanso de cara al duelo del martes contra el Atlético de Madrid en el Metropolitano. Hansi Flick prepara darle descanso a jugadores como Cancelo, Pedri, Rashford e incluso Lamine Yamal.

El conjunto blanquiazul, que aún conserva un colchón de nueve puntos respecto a la zona de descenso gracias a su gran primera vuelta, intentará en el Camp Nou acabar con otra racha negativa, pues encadena 29 derbis ligueros sin conocer la victoria (22 derrotas y 7 empates).

El duelo de este sábado parece más propicio para romper las estadísticas que en otros derbis precedentes. Y es que el Barça se jugará su pase a semifinales de la Champions 72 horas después en el Metropolitano contra el Atlético de Madrid.

Allí tendrá que levantar el 0-2 de la ida ante el Atlético de Madrid, un objetivo realmente complicado que probablemente obligue a Hansi Flick a dosificar esfuerzos al máximo ante el conjunto blanquiazul. El margen de puntos que tiene el Barcelona respecto al Real Madrid, permite al líder tomarse un respiro en Liga y poner sus cinco sentidos en la máxima competición continental, el objetivo más ambicioso del curso.

Así, jugadores que serán titulares en el Metropolitano como Pedri, Lamine Yamal, Gerard Martín, Eric García o Joao Cancelo pueden empezar en el banquillo ante el Espanyol. Y futbolistas menos habituales como Ronald Araujo, Ferran Torres, Marc Casadó, Gavi, Roony Bardghji o Alejandro Balde, que acaba de salir de lesión, podrían tener su oportunidad en el once titular.

Quien seguro que será de la partida es el central Pau Cubarsí, que no podrá jugar el martes ante el Atlético tras su expulsión en el partido de ida. Ante el Espanyol, siguen siendo baja por lesión el defensa Andreas Christensen, el centrocampista Marc Bernal y el delantero Raphinha. Mientras que Flick recupera al centrocampista Frenkie de Jong, quien ya se entrena con normalidad tras superar la lesión en el bíceps distal de la pierna derecha que le ha tenido las últimas seis semanas apartado de los terrenos de juego.

El Espanyol va con todo a por el Barcelona

El Espanyol, por su parte, intentará aprovechar este particular contexto del equipo azulgrana para lograr su primer triunfo de 2026, tras sumar únicamente 5 puntos de los últimos 39. Precisamente, la derrota contra el Barcelona (0-2) en la primera vuelta el pasado 3 de enero, fue el momento en el que los resultados de los periquitos, que encadenaban cinco triunfos, colapsaron.

La última victoria de los blanquiazules en el feudo azulgrana se produjo en la temporada 2008-2009 (1-2). Desde entonces, el balance ha sido de trece victorias para el anfitrión y un empate, en la 2022-2023 (1-1). En su visita al Camp Nou, el Espanyol no podrá contar con el delantero Javi Puado, lesionado de larga duración, ni tampoco con el central Clemens Riedel, por acumulación de tarjetas. Su técnico, Manolo González, podría repetir el mismo once que la pasada jornada logró un meritorio empate sin goles en el campo del Betis (0-0).

Posibles alineaciones de Barcelona y Espanyol