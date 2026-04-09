El Barcelona ya ha comenzado a jugar el partido de vuelta de los cuartos de final de la Champions League la semana que viene contra el Atlético de Madrid presentando una queja formal ante la UEFA con un comunicado muy duro donde afirman que el arbitraje de Kovacs fue contrario a la normativa vigente en la jugada en la que Pubill coge el cuero con la mano junto a Musso.

Desde que acabó el partido en el Camp Nou el pasado miércoles cerca de las 23:00 horas de la noche, el Barcelona tenía claro que se iba a quejar formalmente ante la UEFA. El enfado a todos los niveles era monumental. Por ello no han tardado ni 24 horas en realizar este comunicado y enviar la carta oficial al organismo europeo.

El enfado del Barça este jueves con el arbitraje del rumano Kovacs durante el partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid es monumental. En la entidad azulgrana entienden que la acción de Pubill en los primeros minutos del segundo tiempo tuvo que ser penalti y segunda amarilla para el central rojiblanco. No entienden por qué no entró el VAR y eso es lo que le han comunicado al organismo europeo.

Comunicado del Barcelona

Los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid.

El FC Barcelona informa que, en el día de hoy, los servicios jurídicos del Club han presentado una queja formal ante la UEFA en relación con los hechos ocurridos en el partido de ida de los cuartos de final de la UEFA Champions League disputado contra el Atlético de Madrid. El club considera que se produjo una actuación arbitral contraria a la normativa vigente, con incidencia directa en el desarrollo del encuentro y en su resultado.

La reclamación se centra en una acción concreta. En el minuto 54 del partido, una vez que el juego se había reanudado correctamente, un jugador rival agarró el balón con la mano dentro del área sin que se señalara el correspondiente penalti. El FC Barcelona entiende que esta decisión, junto con la grave no intervención del VAR, constituye un error importante. En consecuencia, el club ha solicitado la apertura de una investigación, el acceso a las comunicaciones arbitrales y, en su caso, el reconocimiento oficial de los errores y la adopción de las medidas pertinentes.

En este mismo sentido, el FC Barcelona considera que no es la primera vez que, en recientes ediciones de la UEFA Champions League, decisiones arbitrales incomprensibles han perjudicado gravemente al equipo, generando un claro agravio comparativo e impidiendo competir en igualdad de condiciones con otros clubes.