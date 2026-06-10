Charo López, la actriz que protagonizó la primera masturbación en una escena de televisión en España

En 1982, cualquier tipo de referencia al sexo en la televisión era una verdadera inmoralidad en España, donde la dictadura aún sonaba muy reciente. Así, muchos espectadores vieron en Charo López al mismísimo diablo cuando protagonizó la primera escena de una masturbación en una serie de TVE. Lo hizo en Los gozos y las sombras, donde interpretó a Clara Aldán.

Charo López asumió el papel más escandaloso de su carrera, precedida por el éxito rotundo de Fortunata y Jacinta, donde asumió el alter ego de Mauricia la Dura a las órdenes de Mario Camus. Sólo recibió alabanzas de la crítica por ese papel con el que logró convencerse a sí misma de que «era buena actriz», tal y como confesó a posteriori en el documental Me cuesta hablar de mí. Después, le llegó la oferta que le permitió protagonizar «la escena de más éxito» de su carrera «a nivel popular», explicó.

Esa escena a la que se refiere hizo de Charo López un mito erótico para muchísimos españoles: fueron más de 15 millones de personas las que siguieron el capítulo 4 de Los gozos y las sombras y vieron a Clara Aldán sobre la cama masturbándose. Un éxito arrollador de audiencia.

La actriz estaba convencida de aceptar el trabajo cuando recibió la oferta. No había nada del personaje que la hiciera dudar, ni siquiera las condiciones laborales, sobre las que ni preguntó. «Creo que hay unos personajes, que son los personajes perturbados, las mujeres locas o las marginadas, que siempre son hermosísimos de interpretar. Clara no está loca. Es una marginada, tiene una vida difícil, es una heroína», declaró la intérprete española.

Según reveló la actriz, recibió unas curiosas indicaciones sobre cómo tenía que actuar frente a la cámara para que se entendiera únicamente por su rostro que el personaje se estaba masturbando: «Para los niños, como si fuese un dolor de muelas y, para los adultos, como si fuese un dolor de tripa». No resultó fácil la grabación, entre otras cosas, por la cantidad de gente presente en el set en el momento que se rodó la escena de la serie. «Estaba toda España», exageró, para dejar claro que se encontraba abarrotado.

«Me impresiona mucho que en ese momento me estén viendo millones de españoles. Me pone muy nerviosa, no la puedo ver», aclaró Charo López sobre la escena, del mismo año en el que el Festival de San Sebastián la reconoció por su carrera cinematográfica.

En Los gozos y las sombras, la actriz trabajó junto a Eusebio Poncela, Amparo Rivelles y Carlos Larrañaga. Un éxito que se alargó 13 capítulos, emitidos entre el 2 de marzo y el 15 de junio de 1982, semanalmente.