Pataleta del Barça en Europa: valora hacer una queja formal a la UEFA por el arbitraje contra el Atlético

El enfado del Barça en la mañana de este jueves con el arbitraje del rumano Kovacs durante el partido de ida de cuartos de final de la Champions League contra el Atlético de Madrid es monumental. En la entidad azulgrana entienden que la acción de Pubill en los primeros minutos del segundo tiempo tuvo que ser penalti y segunda amarilla para el central rojiblanco. No entienden por qué no entró el VAR y valoran seriamente a esta hora realizar una queja formal a la UEFA.

Pataleta del Barça en Europa. Después de verse beneficiado de manera flagrante el pasado fin de semana contra el propio Atlético de Madrid en Liga en una acción donde le perdonaron la roja a Gerard Martín y días después el CTA reconoció el error, ahora el club culé llora por los arbitrajes de Champions League.

Informa RAC 1 que el Barcelona está muy enfadado por el arbitraje de Kovacs el pasado miércoles en el Camp Nou y que están valorando hacer una queja formal a la UEFA por lo sucedido contra el Atlético de Madrid. Entienden que la mano de Pubill tuvo que ser castigada con penalti y posterior doble amarilla.

El enfado de todo el Barça ya se pudo ver de manera clara por los interiores del Camp Nou tras el partido. La rajada de Hansi Flick, perdiendo su señorío, fue manifiesta. Y todos los jugadores que atendieron a los medios hicieron presión para dejar clara su postura contra el arbitraje y dejarle claro a su afición que habían sido perjudicados.

Rajada del Barça contra el arbitraje UEFA: Flick explotó

Hansi Flick se agarró uno de sus mayores enfados desde que es entrenador del Barcelona con una de las acciones más polémicas del partido ante el Atlético de Madrid en la ida de cuartos de final de la Champions League. El entrenador del Barça consideró que el toque con la mano de Marc Pubill antes de un saque de puerta del equipo rojiblanco era merecedor de penalti para los suyos y expulsión al defensa español.

El árbitro Kovacs interpretó que Juan Musso no había puesto el balón en movimiento anteriormente y que era Pubill quien, haciendo uso de la mano, colocó el balón en el pico del área pequeña para ser él quien sacase de puerta hacia el cancerbero atlético. Flick no entendió la decisión del árbitro y así lo hizo saber en la entrevista post partido en el Camp Nou.