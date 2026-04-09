Cubarsí pide perdón al barcelonismo por su expulsión: «Asumo la responsabilidad por el resultado»

Pau Cubarsí ha pedido perdón al barcelonismo por la expulsión que sufrió este miércoles en el partido ante el Atlético de Madrid en Champions, una tarjeta roja que condicionó el encuentro y también la eliminatoria. El central catalán, que ya es habitual que cometa este tipo de errores en los grandes partidos del Barcelona, ha querido lanzar un mensaje a su afición.

«Una acción condiciona el partido y la eliminatoria. Así es el fútbol y asumo la responsabilidad por el resultado», ha comenzado Cubarsí en sus redes sociales. El jugador del Barcelona hizo una falta sobre Giuliano Simeone siendo el último hombre en los últimos minutos de la primera parte, con 0-0 en el marcador.

Cuando el argentino iba a entrar en el área de Joan García, fue derribado por el internacional español. Pese a que la acción era clara, Istvan Kovacs le mostró la amarilla, pero desde el VAR le llamaron al orden para que revisara la acción y, tras la repetición en el monitor, le sacó la roja.

«Aún queda camino por recorrer en esta eliminatoria a dos partidos, y seguimos más unidos que nunca: somos una familia y siempre lo hemos demostrado. Adelante, con esfuerzo y determinación, nunca bajaremos los brazos», ha añadido Cubarsí en su mensaje.

El jugador del Barcelona vuelve a quedar señalado, ya que no es la primera vez que es expulsado en una cita importante para su equipo. Cubarsí todavía peca de novato y este miércoles se volvió a ver en esa acción con Simeone. La roja, además de dejar a su equipo con 10 jugadores durante toda la segunda parte, supone también que no estará en el encuentro de vuelta de la próxima semana en el Metropolitano.

El Atlético de Madrid ganó por 0-2 en el encuentro de ida en el Camp Nou, sumando así una ventaja importante para esta eliminatoria de cuartos de Champions League.