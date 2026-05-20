‘Supervivientes 2026’: ¿quién fue el concursante salvado ayer, martes 19 de mayo?

La pasada noche del 19 de mayo, los espectadores de Telecinco fueron testigos de una nueva entrega de Supervivientes 2026. El popular reality de supervivencia se encuentra casi en su recta final y las emociones entre los participantes son cada vez mayores: ya no hay equipos ni playas diferentes. Ahora, cualquier decisión puede tener sus consecuencias. Por ello, en la gala de anoche, de Tierra de Nadie, se pudo ver todo lo acontecido en la isla tras la expulsión de Almudena Porras. Y es que, además de tener a Ivonne Reyes como líder, nuevos nominados se encuentran en la cuerda floja.

De esta manera, Alvar Seguí, Gerard Arias, Claudia Chacón y Aratz Lakuntza son los participantes que tuvieron que enfrentarse a una nueva ceremonia de salvación. Y es que, dado lo sucedido últimamente, los nominados ya viven sus días en Honduras como si pudiesen ser el último. Pues, claramente, cualquier cosa puede pasar. Eso sí, ninguno de ellos quiere irse a estas alturas de la edición. Al fin y al cabo, tras más de 70 días de supervivencia, lo peor ya ha pasado.

¿Quién fue el concursante salvado ayer, 19 de mayo, en ‘Supervivientes 2026’?

Como ya se ha realizado en otras ocasiones, los nominados se subieron a una plataforma que está ubicada sobre el mar. De esta manera, si María Lamela corta su cuerda, el participante cae por el tobogán como todavía nominado. Pero, si la cuerda es cortada de última, equivale a que ha sido salvado por el público. Un momento «absolutamente decisivo», tal y como indicó la presentadora de Supervivientes 2026.

De esta manera, el primero en caer al agua ha sido Aratz Lakuntza. Por lo tanto, continúa nominado de cara a la gala del próximo jueves. Seguidamente, el segundo en caer del tobogán fue Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo. Por lo tanto, una vez más, el nombre del primer salvado de la semana quedaba entre Gerard Arias y Claudia Chacón.

Ambos han sido nominados en ocasiones anteriores, por lo que no era una experiencia nueva para ellos. Pero, si hablamos de expertas en las nominaciones, Claudia Chacón se lleva el primer premio. Y es que la joven ha estado nominada cada semana desde que comenzó el concurso, puesto que, claramente, sus compañeros de edición ansían enviarla de vuelta a España. Pero, por muchas nominaciones que haya, es la audiencia la que dicta sentencia.

Claudia Chacón, salvada por la audiencia de ‘Supervivientes 2026’

Así pues, la organización ha anunciado que la salvada de la noche era Claudia Chacón. Gerard Arias, por su parte, cayó al agua como nominado. Una nueva victoria para la ex participante de La isla de las tentaciones, con la que ella se mostró muy emocionada. «No me lo creo. ¡Gracias! No tengo palabras de tantas emociones. Os quiero un montón, por favor, ayudadme. ¡Quiero llegar súper lejos! Lo estoy dando todo, cada día. ¡Gracias!», dijo entre lágrimas.

Por lo tanto, en la gala de Supervivientes 2026 de este próximo jueves, 21 de mayo, la audiencia tendrá la oportunidad de conocer al nuevo expulsado del reality. Alvar Seguí, Gerard Arias o Aratz Lakuntza, uno de ellos ya tiene vuelo directo a España. ¿Quién será el expulsado?