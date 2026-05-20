Esta famosa marca decidió cambiar su receta y estuvo a punto de cerrar por el gran fracaso mundial

En abril de 1985, la empresa Coca-Cola tomó una decisión que a sus ojos parecía estratégica, necesaria y moderna, ya que era necesario adaptarse a los tiempos. La empresa anunció que cambiaría la receta por primera vez en casi un siglo. El objetivo era intentar frenar el claro crecimiento de Pepsi y recuperar el primer puesto que la otra marca le había arrebatado. La reacción del público fue tan negativa que se tuvo que volver a la receta original tan solo 70 días después.

A finales de los años 70 y principios de los 80, la empresa Pepsi era cada vez más popular en Estados Unidos. Pepsi hacía campañas a ciegas en donde se hacía probar a gente la Pepsi y la Coca-Cola. Muchos consumidores preferían el sabor más dulce de la Pepsi. Los estudios de mercado que Coca-Cola hacía confirmaban esos resultados y empezaron a saltar las alarmas en la empresa americana.

La dirección de la empresa en ese entonces estaba liderada por el cubano Roberto Goizueta, quien decidió desarrollar una nueva receta más dulce y moderna. El proyecto fue de alto secreto durante meses y terminó llamándose New Coke con un lanzamiento oficial el 23 de abril de 1985. La empresa eliminó la receta original, algo que a millones de consumidores les pareció un sacrilegio.

Rechazo masivo

La reacción de los consumidores no se hizo esperar. Personas de todo Estados Unidos comenzaron a buscar las botellas de Coca-Cola clásica que quedaban, mientras que otros organizaban protestas y enviaban cartas de queja a la empresa. Según datos internos de la empresa, la compañía llegó a recibir más de 8.000 llamadas diarias y alrededor de 40.000 cartas de protesta.

En algunas ciudades importantes de Estados Unidos, como Seattle, algunos clientes llegaron a vaciar latas de esta nueva Coca-Cola New Coke en alcantarillas. El rechazo social fue tan grande que los expertos empezaron a hablar del «mayor error de marketing de la historia».

Vuelta a la Coca-Cola clásica

Finalmente, el 11 de julio de 1985, y 79 días después del cambio de la receta, Coca-Cola anunció el regreso de la receta original bajo el nombre de Coca-Cola Classic. La noticia fue anunciada en televisión, radio y periódicos de todo el país.