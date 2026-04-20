La marca de refrescos más reconocida del mundo vuelve a poner el foco en la sostenibilidad de la hostelería española. Coca-Cola ha puesto en marcha la segunda edición de su campaña de vidrio retornable, dirigida a bares y restaurantes, con el objetivo de extender un modelo de envase que puede rellenarse hasta 25 veces antes de ser reciclado.

La iniciativa no sólo busca reducir el impacto ambiental, sino también reforzar el vínculo entre la marca y el canal Horeca, que representa cerca del 20% de sus ventas en España a través de su socio embotellador Coca-Cola Europacific Partners Iberia (CCEP). En la actualidad, la compañía cuenta con más de 194.000 clientes activos en hostelería, ocio nocturno y comida rápida.

La botella que se rellena 25 veces

El envase protagonista de la campaña es exclusivo para la hostelería y está diseñado para combinar rentabilidad, experiencia de consumo y sostenibilidad. Cada botella de vidrio está concebida para rellenarse hasta 25 veces, lo que equivale a 25 vidas útiles antes de iniciar el proceso de reciclaje.

Este modelo circular empieza a calar entre los consumidores. Según el estudio Hábitos de consumo de refrescos en hostelería, elaborado por CS On Research para CCEP, el 82% de los españoles prefiere las botellas de vidrio cuando consume en este tipo de establecimientos. Los encuestados valoran especialmente la capacidad del material para mantener la frescura y el sabor original de la bebida.

Lo que piden los clientes

El mismo estudio revela que los consumidores tienen preferencias claras: el 69% opta por un vaso ancho y el 85% quiere mucho hielo con su refresco. Datos que hablan de una experiencia de consumo que va más allá del simple producto.

Para atender distintas ocasiones, el portafolio de Coca-Cola en vidrio ofrece dos tamaños: 350 y 237 mililitros. Una flexibilidad que, según la compañía, ayuda a los establecimientos a incrementar tanto el tráfico de clientes como el ticket medio.

Un minijuego para entender el ciclo

La novedad más llamativa de esta segunda edición es la incorporación de un minijuego digital interactivo que recrea el recorrido completo de una botella de vidrio retornable. Desde su recogida en el bar hasta su limpieza, rellenado y redistribución, el jugador participa activamente en cada fase del proceso industrial.

La primera fase, Container Washing, consiste en alinear y lavar el mayor número de botellas posible en un tiempo limitado. La segunda, Filling, exige precisión: hay que pulsar el botón en el instante exacto en que el líquido alcanza el nivel correcto del envase. La tercera, Grouping & Palletizing, simula la logística real de las fábricas, donde los palés se preparan para la distribución antes de que las botellas regresen al bar.

Menos plástico, más futuro

Más allá de la campaña, Coca-Cola trabaja en proyectos que apuntan al envase del futuro: rellenable, más ligero, fabricado con menos materia prima y con mayor proporción de material reciclado o renovable. El modelo Coca-Cola freestyle permite personalizar la cantidad y el sabor de la bebida utilizando vasos reutilizables.

España ha sido, además, el país europeo elegido para testear el piloto Pour My Beverage, un sistema de autoservicio pensado para estadios, parques de atracciones, restaurantes u oficinas. Este modelo permite que los propios consumidores rellenen y paguen sus bebidas sin necesidad de esperar en cola, combinando comodidad con soluciones de envase reutilizable.

El vidrio como palanca estratégica

El 84% de los clientes de CCEP en el canal Horeca ya compra vidrio, una cifra que refleja el peso creciente de este formato en la estrategia comercial de la compañía. El reciente lanzamiento de Fanta Frambuesa Zero para este canal refuerza la apuesta por ampliar la gama en vidrio retornable.

Para Coca-Cola, el vidrio no es sólo un material sostenible: es una herramienta de fidelización, diferenciación y rentabilidad para los bares y restaurantes que forman el corazón del tejido social y económico de ciudades y pueblos en toda España.