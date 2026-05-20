¿Pueden despedirte estando de baja? Qué dice la ley sobre ansiedad, depresión e incapacidad temporal

Las bajas laborales relacionadas con ansiedad, depresión y otros problemas de salud mental no han dejado de aumentar en los últimos años. Esta situación también ha incrementado los conflictos entre empresas y trabajadores, especialmente en casos de bajas de larga duración o situaciones en las que las compañías alegan problemas organizativos para justificar despidos.

Muchas personas creen que una empresa no puede despedir a un trabajador mientras está de baja médica, pero la realidad tiene muchos matices. La legislación española permite el despido durante una incapacidad temporal siempre que existan causas objetivas ajenas a la baja, tal y como recoge el artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores.

Cuándo puede ser legal un despido estando de baja

La empresa puede despedir a un trabajador si existen motivos económicos, organizativos o disciplinarios suficientemente justificados. De hecho, la Justicia ha llegado a avalar despidos relacionados con incumplimientos graves, uso indebido de herramientas corporativas o situaciones en las que se ha demostrado un uso fraudulento de la baja médica.

Sin embargo, cuando la baja médica es el verdadero motivo del despido, la situación cambia completamente. En estos casos, los tribunales pueden considerar que existe discriminación o vulneración de derechos fundamentales y declarar el despido improcedente o incluso nulo.

El aumento de bajas por salud mental cambia el escenario

Uno de los aspectos que más preocupa actualmente es el crecimiento de las bajas relacionadas con salud mental. Ansiedad, depresión o burnout ya se encuentran entre las principales causas de incapacidad temporal en España y muchas de estas situaciones terminan derivando en conflictos laborales.

En determinadas circunstancias, especialmente en bajas prolongadas o patologías graves, los tribunales pueden llegar a considerar que existe una situación equiparable a discapacidad, lo que incrementa la protección frente al despido.

Además, la Ley 15/2022 refuerza la protección frente a posibles situaciones discriminatorias relacionadas con la enfermedad o el estado de salud.

Qué tienen en cuenta los jueces

La clave no es estar de baja, sino cuál es el motivo real del despido. Para determinar si existe discriminación o si la empresa actuó correctamente, los tribunales suelen analizar distintos indicios, como la proximidad entre la baja y el despido, mensajes relacionados con el estado de salud o la falta de una causa objetiva clara.

También existen casos en los que la Justicia ha avalado despidos al considerar que la incapacidad temporal no tenía relación directa con el cese o incluso que la baja médica se produjo cuando el trabajador ya conocía un posible despido.

Desde Toro Abogados explican que cada vez reciben más consultas relacionadas con despidos durante bajas médicas de larga duración, especialmente en casos vinculados a ansiedad, depresión o posibles incapacidades permanentes.

Además, recuerdan que el trabajador dispone de un plazo limitado para reclamar judicialmente el despido, por lo que actuar con rapidez puede resultar clave para defender correctamente sus derechos.