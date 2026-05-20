Así se jacta el PSOE de nacionalizar a ‘exiliados’ previos a la Guerra Civil: «Da igual en qué año vino tu abuelo»

La denominada Ley de Memoria Democrática -ley de nietos- reconocía el derecho de los descendientes de exiliados a acceder a la nacionalidad española. Sin embargo, una instrucción posterior del Ministerio de Justicia amplió ese derecho incluso a bisnietos de emigrantes españoles anteriores a la Guerra Civil, desvirtuando así el sentido de la ley. El Partido Socialista en el exterior instó a esa nacionalización masiva y se jactó de ella. Un revelador vídeo de julio de 2023 demuestra los esfuerzos de los socialistas para ampliar el censo de españoles en el exterior, ahora en el punto de mira por su previsible impacto electoral. Según los últimos datos, hasta 2,4 millones de personas se han interesado en acceder a la nacionalidad española; ya hay 1,2 millones de expedientes en trámite y medio millón ya la han adquirido.

Unos días antes de las generales de 2023, la entonces secretaria general del PSOE en Argentina, Lorena Suárez, confirmó el multitudinario proceso de nacionalización a través de la ley de nietos: «Es una ley que reconoce los lazos de sangre (…) para todos los nietos y nietas de abuelo o abuela español o española. Si tienes a tu abuelo o abuela español, no importa en qué año vino, es muy amplia. Sólo tienes que acreditar el lazo de sangre. Nosotros, en la sede, estamos dando asesorías gratuitas y ayudamos con los papeles que hay que conseguir». Suárez destacó además haber logrado que la instrucción posterior a la ley recogiese nuevos supuestos para ampliar el acceso a la nacionalidad.

Este periódico ya reveló el caso de una familia de Asturias que se instaló en Chile en enero de 1936. Sin embargo, sus descendientes en el país andino han obtenido la nacionalidad como nietos de estos falsos exiliados conforme a la Ley de Memoria Democrática, que fue aprobada en 2022 gracias al apoyo de Bildu.

La instrucción aprobada en octubre de 2022 por Sofía Puente, entonces directora general de Seguridad Jurídica y Fe Pública del Ministerio de Justicia, considera que un supuesto amparado por esa ley es simplemente ser hijo o nieto de españoles que se marcharan a residir en el exterior.

En concreto, el texto de la instrucción señala que podrán optar a la nacionalización «los nacidos fuera de España de padre o madre, abuelo o abuela, que originariamente hubieran sido españoles, y que, como consecuencia de haber sufrido exilio por razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual, hubieran perdido o renunciado a la nacionalidad española».

Pero el Ejecutivo hace una amplísima interpretación: «De modo que, tanto los nacidos fuera de España de padres o abuelos originariamente españoles, como los nacidos fuera de España de padres o abuelos que por el exilio perdieron la nacionalidad española o renunciaron a ella, podrán ejercitar la opción prevista en este párrafo». Con ese nuevo supuesto se otorga a los descendientes de cualquier emigrante la posibilidad de adquirir la nacionalidad española.

Movilización por el PSOE

El PSOE no ha ocultado, en privado, el interés electoralista de la ley de nietos. Este periódico ya reveló el vídeo en el que la entonces responsable del PSOE exterior, Pilar Cancela, instaba a movilizar el voto para el PSOE ante las generales de 2023, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno».

«Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», enfatizó Cancela, en alusión al Partido Popular y Vox.

En otro momento, dio las claves para esa movilización a favor del PSOE, en respuesta a una de las asistentes, refiriéndose a las nacionalizaciones: «Si me preguntas qué les puedes contar a la gente cuando le pidas el voto para nosotros, hay dos argumentos muy potentes: que pueden votar en las mismas condiciones que cualquier ciudadano en España, y esto ha sido gracias a este Gobierno, y que tienen derecho a la adquisición de la nacionalidad, de la cual derivan otros muchos derechos, también gracias a la acción de este Gobierno».

Cancela, que ahora es secretaria de Estado de Migraciones y responsable del proceso de regularización de inmigrantes en marcha, participó en la charla junto a la secretaria general del PSOE argentino.

Uno de los asistentes reveló que él y Suárez se encargaban de hacer «campañas de movilización» en las «colas» de los consulados. «Yo hablo con la gente que está en la fila, lo mismo que habla Lorena, tenemos la sensibilidad porque somos ciudadanos como ellos y padecemos las cosas como ellos», explicó.

2,4 millones

Unos 2,4 millones de personas se han interesado ya en lograr la nacionalidad española en virtud de la Ley de Memoria Democrática.

De estos, 1,2 millones de expedientes están en trámite, se han aprobado 545.000 y se han practicado 306.500 inscripciones en el Registro Civil Consular, el último paso necesario para la adquisición plena de la nacionalidad y, con ello, del derecho a voto -el conocido como voto CERA)-. Se trata de una cifra prácticamente idéntica a la diferencia de papeletas entre PP y PSOE en las elecciones generales de julio de 2023. Entonces, los populares aventajaron a los socialistas en 339.119 votos.

Evidentemente, que los descendientes de españoles que residen en el exterior adquieran la nacionalidad no implica que acudan a las urnas, pero el proceso iniciado en 2022 ya está incrementando el censo electoral de forma llamativa. Más aún cuando se complete la resolución de los expedientes ahora en trámite. En las tres últimas elecciones autonómicas —Extremadura, Aragón y Castilla y León— el PSOE obtuvo el mayor respaldo entre los residentes fuera de España. El censo exterior para las elecciones en Andalucía aumentó un 15% en apenas cuatro años.

El plazo para optar a la nacionalidad española por la ley de nietos finalizó el pasado octubre, tras una prórroga de un año. En la actualidad, los consulados tratan de acelerar la tramitación de los expedientes. El Ministerio de Asuntos Exteriores ha facilitado una mayor dotación de personal y recursos, además de poner en marcha un proceso de digitalización con el fin de completar cuanto antes el acceso a la nacionalidad.