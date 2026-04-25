El Gobierno debate ampliar ‘sine die’ las nacionalizaciones del exilio tras recibir 2,5 millones de peticiones

En pleno proceso de resolución de los 2,5 millones de peticiones de nacionalización presentadas por los descendientes del exilio, el Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior (CGCEE), órgano consultivo y asesor del Gobierno adscrito a la Secretaría de Estado de Migraciones, promueve una reforma para ampliar los supuestos para acceder a la nacionalidad y, a su vez, eliminar los límites temporales de la autodenominada Ley de Memoria Democrática.

Esta ley, que fue aprobada en 2022 gracias a Bildu, estableció un periodo temporal limitado para la presentación de las solicitudes de nacionalización por parte de los descendientes de exiliados, que finalizó el pasado octubre.

Según los últimos datos conocidos, la conocida como Ley de Nietos podría beneficiar a 2,5 millones de descendientes que, o bien ya han solicitado su cita o tienen el expediente en proceso. De ellos, medio millón cuentan ya con la nacionalidad española y, en consecuencia, tienen derecho a voto en los próximos comicios.

La presidenta del Consejo General de la Ciudadanía Española en el Exterior, Violeta Alonso, mantuvo el pasado martes una reunión de trabajo con representantes de Exteriores de distintos grupos parlamentarios, en el Congreso de los Diputados. En el encuentro se trataron asuntos como el colapso de los consulados por los trámites de la nacionalidad, el ejercicio al derecho de voto en el exterior o posibles nuevos supuestos en el acceso a la nacionalidad. En la reunión estuvieron presentes el vicepresidente de la Comisión de Asuntos Exteriores, el diputado del Grupo Sumar, Enrique Santiago; y los diputados, María Isabel Moreno, del PSOE; Agustín Santos, de Sumar, y Carlos Flores, de Vox, así como el letrado de dicha Comisión, Manuel Alba.

Respecto al acceso a la nacionalidad, se trató tanto lo relativo a la situación actual derivada de la aplicación de la Ley de Memoria Democrática como a una reforma del Código Civil para ofrecer una respuesta permanente al acceso a la nacionalidad. También se trasladaron las dificultades para el ejercicio del derecho de voto desde el exterior.

Más nacionalizaciones

Desde el Consejo llevan tiempo promoviendo una reforma que amplíe los supuestos de nacionalidad, además de la eliminación de los límites temporales.

Su propuesta es bien recibida por parte del Gobierno. Hace un año, la secretaria de Estado de Migraciones, Pilar Cancela, acogió la reforma del Código Civil en materia de nacionalidad propuesta por el Consejo y, aunque admitió que «no es fácil conseguir grandes acuerdos», también dejó la puerta abierta: «Nadie ha dicho que no lo podamos intentar».

Desde el Consejo señalan que la finalización del plazo para presentar solicitudes por la Ley de Memoria Democrática supuso que sus «efectos positivos» no alcanzaran «a muchas personas que no pudieron iniciar el trámite en los consulados generales, ya sea por desconocimiento o por dificultades en la documentación requerida».

Además, destacan que la ley «ha dejado fuera casos de discriminación aún no resueltos, como el de los descendientes de mujeres emigrantes». Sostienen que «en la práctica, la ley ha permitido el acceso a la nacionalidad a quienes tienen un bisabuelo español varón, pero no a quienes la ascendencia corresponde a una bisabuela española, lo que constituye una desigualdad por razón de sexo en la transmisión de la nacionalidad». Sus propuestas abarcan también a los cónyuges de los españoles residentes en el exterior que lleven dos años casados. Además, se pide que puedan tener la nacionalidad española todas aquellas personas que puedan probar que tienen ascendientes españoles.

La resolución de los expedientes de la Ley de Nietos coincide con el proceso de regularización masiva impulsado por el Gobierno y que beneficiará a más de un millón de inmigrantes. Desde la oposición se ha criticado la intencionalidad política de ambas medidas, en tanto en cuanto tiene una repercusión directa en el censo electoral.

Días antes de las elecciones de julio de 2023, Cancela -por entonces también responsable del PSOE exterior- se desplazó a Argentina para encontrarse con el colectivo de españoles. En la charla, instó a movilizar el voto para el PSOE, recurriendo precisamente al acceso a la nacionalidad «gracias al Gobierno».

«Más que nunca tenemos que votar, por favor, ganémosle a golpe de voto, movilicémonos todos, y a todos los que podamos, cada voto es imprescindible en este momento, porque ninguno queremos volver a la España negra», enfatizó, en alusión al Partido Popular y Vox.

Aunque la participación exterior es reducida, sí es suficiente para decantar escaños. El PSOE ha ganado el voto emigrante en las últimas tres elecciones autonómicas.