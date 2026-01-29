El PSOE altera el censo con la ‘Ley de Nietos’ y la regularización masiva: 3 millones de votantes más

La regularización masiva de inmigrantes impulsada por el Gobierno, vía real decreto –sin control del Congreso–, tendrá consecuencias en el censo electoral. Según los cálculos del Ejecutivo, más de medio millón de personas extranjeras podrán acogerse a este proceso y optar después a la nacionalidad española, lo que les permitirá votar en las elecciones generales y autonómicas. Las condiciones para acceder a la regularización son mínimas: llevar cinco meses viviendo en España antes del 31 de diciembre de 2025 y carecer de antecedentes penales. Además, se permitirá la reagrupación familiar, lo que incrementa el número de extranjeros que se verán beneficiados.

Estos inmigrantes regularizados podrán después solicitar la nacionalidad española. La norma general es que los extranjeros que residan legalmente en España pueden acceder a la nacionalidad en el plazo de diez años. Pero existen varios casos en los que este período de residencia se reduce: cinco años en el caso de las personas que hayan obtenido la condición de refugiado y sólo dos para los nacionales de países iberoamericanos, Andorra, Filipinas, Guinea Ecuatorial, Portugal o personas de origen sefardí. Sólo será necesario un año para el que ya haya nacido en territorio español.

No obstante, los cálculos del Gobierno pueden quedarse cortos. El centro de análisis Funcas -Fundación de las Cajas de Ahorros- estima que unos 840.000 inmigrantes viven en España en situación irregular, lo que supone un incremento sobre las previsiones de la regularización.

Por origen, destacan las nacionalidades del continente americano (760.000), que representan el 91 % del total de la inmigración irregular, y en especial la colombiana (cerca de 290.000), la peruana (casi 110.000) y la hondureña (90.000), mientras que las nacionalidades africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) se encuentran a bastante distancia. Es decir, precisamente las que podrán optar a la nacionalización en el más corto plazo.

‘Ley de nietos’

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha advertido este miércoles que la nueva medida impuesta por el Gobierno, además de la conocida como Ley de Nietos -la concesión de la nacionalidad por la llamada Ley de Memoria Democrática-, intenta ampliar el censo electoral por la puerta de atrás.

A falta de datos definitivos, se sabe que más de un millón de descendientes de exiliados o emigrantes han tramitado ya su solicitud para obtener la nacionalidad en virtud de esta ley, aprobada gracias al apoyo de Bildu.

Además, alrededor de 1,3 millones han solicitado cita para iniciar el procedimiento, que aún no se ha completado por los retrasos burocráticos. El plazo para presentar esas solicitudes se cerró el pasado 22 de octubre. El último dato actualizado de nacionalizados por esta vía ascendía a 490.000 en diciembre.

Esta ley establece dos vías para acceder a la nacionalidad española: una, que beneficia a los hijos y nietos de los exiliados y víctimas de la dictadura franquista, lo que incluye a quienes dejaron España «por causas políticas, ideológicas o incluso de orientación sexual». También se beneficia a los descendientes de mujeres españolas que perdieron su nacionalidad al casarse con extranjeros antes de 1978. Además, la ley considera automáticamente exiliados a quienes emigraron entre 1936 y 1955.

A ello hay que sumar los extranjeros que tienen derecho a voto en las elecciones municipales. Se trata de aquellos que, sin haber adquirido la nacionalidad española, tengan la condición de ciudadanos de la Unión Europea; y aquellas personas extranjeras, mayores de 18 años, residentes en España, cuyos respectivos países permitan el voto a los españoles en función a un acuerdo de reciprocidad de voto en elecciones municipales.

Los países con acuerdos de reciprocidad de voto son Bolivia, Cabo Verde, Chile, Colombia, Corea, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Reino Unido y Trinidad y Tobago. Los ciudadanos de la UE que desean votar en las municipales deben estar inscritos en el padrón.

Feijóo ha avisado a Sánchez que la decisión de regularizar masivamente a los inmigrantes «va contra la política europea pactada entre los Estados miembros».

«Si usted quiere hablar de inmigración irregular, llévelo al Congreso, que se debata en el Congreso y que se vote. Usted no tiene derecho a incrementar el censo de los españoles con la Ley de Nietos en más de dos millones de personas y con la regularización de más de 800.000 personas», ha destacado el líder del PP.

Feijóo ha subrayado que, desde que gobierna Sánchez, la inmigración irregular ha crecido un 685%. En su consideración, «dar vía libre a esto en este contexto es una irresponsabilidad».