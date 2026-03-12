Hoy, 12 de marzo de 2026, el cielo en toda la provincia de Zaragoza se presentará con intervalos de nubes bajas en la Ibérica y nubes altas en el resto, aunque se espera que por la tarde se despeje en general. Las temperaturas mínimas ascenderán en la mitad sur, mientras que las máximas también subirán, especialmente en la mitad occidental. Un viento flojo del noroeste acompañará esta jornada. Aquí tienes la previsión del tiempo en Zaragoza hoy, en los núcleos más importantes.

El tiempo en Zaragoza para hoy

Zaragoza: cielo despejado y ambiente primaveral

El cielo de Zaragoza se despereza lentamente esta mañana, ofreciendo un lienzo azul salpicado de nubes suaves que no amenazan con lluvia. Con temperaturas que rondan los 9 grados, la sensación térmica se siente un poco más fresca, pero el sol, que asoma tímidamente a las 07:20, promete calentar el ambiente hasta alcanzar los 20 grados en su punto álgido. La brisa suave, con vientos que soplan a unos 5 km/h, acaricia la piel, haciendo que el día se sienta agradable y acogedor.

Ya por la tarde, el cielo se mantendrá despejado, aunque la temperatura descenderá ligeramente, situándose en torno a los 16 grados. La humedad, que puede llegar a ser un poco pesada, oscilará entre el 45 y el 90%, pero no se prevén lluvias, lo que permitirá disfrutar de las últimas horas de luz hasta la puesta del sol a las 19:06. Así, la jornada se presenta como una invitación a salir y disfrutar de un tiempo primaveral en la ciudad.

Calatayud: nubes grises y viento fuerte

Las nubes grises se ciernen sobre Calatayud, presagiando un día de inestabilidad que alterará la rutina habitual. La mañana comienza fresca, con temperaturas que rondan los 7 grados y un cielo cubierto que invita a la precaución. A medida que avanza el día, se espera un ligero ascenso térmico, alcanzando hasta 19 grados, pero el viento del sur soplará con fuerza, generando ráfagas de hasta 85 km/h.

La tarde traerá un contraste notable, con un descenso en la temperatura y una sensación térmica que podría sentirse aún más fría. La humedad alcanzará niveles altos, lo que sumado al viento puede hacer que el día se sienta más incómodo. Es recomendable llevar paraguas y abrigarse bien, ya que la inestabilidad puede sorprender en cualquier momento.

Tarazona: cielo despejado y ambiente agradable

El tiempo se presenta estable a lo largo de la jornada, con un cielo mayormente despejado y temperaturas que oscilarán entre los 6 y 18 grados. Aunque el viento soplará de forma leve, no se esperan lluvias, lo que permitirá disfrutar de un día agradable y sin sobresaltos.

Es un momento perfecto para salir a pasear y disfrutar de las calles, ya que el ambiente será tranquilo y propicio para las actividades diarias. Aprovechar la luz del día y el buen tiempo puede ser una excelente manera de recargar energías.