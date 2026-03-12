Juan Roig lo hace oficial y confirma lo que los clientes de Mercadona llevaban años esperando: cambio en todas las tiendas

Durante mucho tiempo, los clientes de Mercadona han ido comprobando cómo algunas tiendas incorporaban una zona que, poco a poco, se ha acabado convirtiendo en una de visita obligada. Nos referimos al espacio de Listo para Comer ya que si bien empezó como una prueba en locales concretos ha terminado siendo una de las secciones más comentadas de la cadena. Y ahora, después de años de espera, Juan Roig lo ha confirmado de forma pública: Mercadona quiere que este servicio esté presente en todas las tiendas.

El anuncio llega en el mejor momento para esta área de negocio, que ha cerrado 2025 con un crecimiento del 20 % y alrededor de 3.000 millones de euros de facturación. La compañía considera que la sección se ha convertido en una pieza clave de su relación con los clientes, hasta el punto de integrarla en el nuevo modelo de tienda que Mercadona implantará de manera progresiva en los próximos años. La noticia no sorprende entre quienes siguen de cerca los movimientos de la cadena, pero sí marca un cambio decisivo. Hasta ahora, la implantación de Listo para Comer dependía del tipo de tienda, del espacio disponible y de las reformas previstas. Con el nuevo plan, Mercadona fija un horizonte claro ya que en 2033, todas las tiendas contarán con esta sección dentro del modelo Tienda 9.

Juan Roig lo hace oficial y confirma lo que los clientes de Mercadona llevaban años esperando

El rendimiento de Listo para Comer ha sido uno de los argumentos más sólidos para la expansión. Sólo en 2025, esta sección movió 3.000 millones de euros y ya representa más del 7 % de la facturación total. La cadena no sólo vende más, sino que ha comprobado que los clientes acuden expresamente por estos platos preparados, lo que incrementa el tráfico en tienda.

Roig lo explicó con claridad al presentar los resultados del año: la compañía quiere reforzar todo aquello que facilita la compra diaria y ofrece soluciones rápidas sin renunciar a la calidad. Y Listo para Comer encaja exactamente en ese enfoque. Es práctico, genera fidelidad y permite a Mercadona competir en un segmento que crece con fuerza en España: el de la comida preparada lista para llevar. Además, el servicio ya está disponible en más de 1.100 supermercados de España y Portugal, demostrando que el formato funciona tanto en grandes ciudades como en municipios más pequeños.

La expansión total se integrará en el modelo Tienda 9

El salto definitivo se dará a través del modelo Tienda 9, la gran transformación que Mercadona desplegará durante la próxima década. Con este diseño, todos los procesos se reorganizan para mejorar la productividad, la eficiencia y la experiencia de compra. Dentro de ese plan, Listo para Comer pasa a ser un elemento fijo, no una sección opcional. Para ello, la compañía invertirá 3.700 millones de euros para adaptar los supermercados, ampliar zonas de frescos y centralizar parte de los procesos de cocción y preparación en un Obrador Central.

Este cambio permitirá reducir consumo energético y de agua, además de agilizar las operaciones en tienda. En ese esquema, la zona de comida preparada encaja como una de las áreas estratégicas que aportan valor inmediato al cliente. El objetivo final es que todas las tiendas funcionen bajo la misma estructura, con procesos unificados y un surtido más eficiente. Y eso implica que Listo para Comer forme parte del ADN del supermercado.

Un año récord que respalda la apuesta

El anuncio no llega solo. Mercadona cerró 2025 con unas cifras que explican la confianza de Roig en su plan de expansión:

41.900 millones de euros en ventas , un 8 % más.

, un 8 % más. 1.729 millones de beneficio , un 24,9 % por encima del ejercicio anterior.

, un 24,9 % por encima del ejercicio anterior. 5.000 nuevos empleos creados, hasta alcanzar los 115.000 trabajadores.

hasta alcanzar los 115.000 trabajadores. 0,6 puntos más de cuota de mercado, situándose en el 28,5 %.

Los datos avalan la estrategia de la compañía y refuerzan la idea de que Listo para Comer no es un complemento, sino un área con potencial para seguir creciendo conforme cambian los hábitos de consumo. Además, la plantilla ha recibido más de 1.000 millones de euros en primas y mejoras salariales, una señal clara de que la compañía mantiene su apuesta por el empleo estable y por el modelo de incentivos.

El papel de los proveedores y la industria asociada

El crecimiento de Mercadona obliga también a sus proveedores a adaptarse. En 2025, interproveedores y especialistas invirtieron 1.700 millones de euros para ampliar fábricas, modernizar instalaciones y aumentar la capacidad productiva. En total, el clúster industrial vinculado a la compañía generó más de 5.200 empleos. Este ecosistema es fundamental para entender por qué Listo para Comer puede funcionar en todas las tiendas: la red de producción y distribución está dimensionada para sostenerlo.

Lo que viene a partir de 2026

De cara a 2026, Mercadona prevé invertir más de 1.000 millones en reformas, tecnología y logística, además de seguir avanzando en la conversión de tiendas hacia el modelo Tienda 9. Ese proceso incluye mejoras en la eficiencia, nuevas herramientas digitales y la ampliación de plataformas logísticas. Con ese ritmo, todo apunta a que la presencia de Listo para Comer seguirá creciendo a lo largo del año, preparando el camino para la implantación total prevista para 2033.