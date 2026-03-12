Giro de 180º confirmado por la AEMET: vuelve el calor a España a partir de este día y no hay vuelta atrás

Vuelve el calor a España a partir de este día y no hay vuelta atrás, llega un importante giro de 180º confirmado por la AEMET. Será mejor que nos empecemos a preparar para sacar el abrigo de nuestro día a día, falta menos de lo que nos imaginaríamos para ver llegar la primavera a algunas partes del país. Los expertos ya advierten de lo que puede pasar en estas próximas horas, un giro confirmado que puede cambiarlo todo.

Sin duda alguna, tocará empezar a ver llegar esta situación del todo inesperada que puede convertirse en la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que, sin duda alguna, podría acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Estaremos muy pendientes de un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos tener por delante. Un cambio de ciclo que puede ser esencial que tengamos en mente y que podría convertirse en la antesala de algo más.

Confirmado por la AEMET llega un giro de 180º

Será mejor que nos preparemos para lo peor, con la mirada puesta a un cambio que puede ser de 180º y que realmente será determinante. Sin duda alguna, habrá llegado ese día en el que tendremos que empezar a ver llegar un giro destacado en unas jornadas en las que cada detalle cuenta de forma ejemplar.

Estaremos pendientes de una situación que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos afectará de lleno. Un giro radical que hasta el momento no pensábamos que tendríamos y que, podría acabar convirtiéndose en algo muy diferente de lo esperado. Estamos viendo llegar una serie de cambios que podrían convertirse en la antesala de una primavera muy distinta.

En especial, si tenemos en consideración lo que puede pasar en estas próximas jornadas. Un cambio de ciclo que, sin duda alguna, vamos a tener que poner en práctica con una pequeña tregua en un tiempo marcado por las borrascas. Tocará estar muy pendientes de unos cambios que pueden ser claves.

Sin duda alguna, estamos ante una de las primaveras más intensas de los últimos tiempos, un cambio de ciclo que puede ser esencial y que nos trasladará a lo peor de estas jornadas.

El calor vuelve a España este día y no hay vuelta atrás

No hay vuelta atrás, el calor vuelve a España y parece que lo que está por llegar es un importante cambio de tendencia que puede ser lo que nos acompañará en estos días que tenemos por delante. Una novedad que, sin duda alguna, deberemos tener en mente y realmente podría cambiarlo todo.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, exceptuando que habrá abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte, entorno de la Ibérica y zonas del Mediterráneo que a lo largo del día tenderá a ir levantando. Con baja probabilidad podrá darse alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Cataluña al principio y en el oeste de Galicia al final, así como algún chubasco ocasional por la tarde en sierras del sureste. En Canarias nuboso con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma, e intervalos nubosos en el resto tendiendo a poco nuboso. Nieblas matinales que podrán ser densas en Galicia, alto Ebro y meseta Norte, también posibles en la Sur; con bancos de niebla en la Ibérica, Baleares y localmente puntos de la fachada oriental. Entrada de calima en el este de Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, exceptuando Baleares con pocos cambios. Mínimas en descenso en Galicia, Asturias, Huesca, Murcia y sur de Castilla-La Mancha y C. Valenciana, predominando los aumentos en el resto de la Península y Ceuta, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña».

Sólo habrá dos elementos que pueden acabar con este ambiente primaveral: «Soplará moderado con posibles intervalos fuertes el levante en el Estrecho, la tramontana en Ampurdán y el viento del suroeste en litorales de Galicia. Alisio con intervalos fuertes y posibles rachas muy fuertes en Canarias tendiendo a amainar. Viento flojo en el resto, de componentes norte y oeste rolando a sur en Baleares y fachada oriental peninsular, y con predominio de la componente este en la mitad sur y de la oeste en la norte. Nieblas que podrán ser densas en regiones del tercio norte peninsular». Tocará conocer en todo momento lo que nos está esperando en estos días en los que todo puede ser posible.