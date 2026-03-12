Es la mejor noticia para España y Roberto Brasero lo ha confirmado: «Adiós al invierno»

Roberto Brasero lo ha confirmado, es la mejor noticia, adiós al invierno que nos ha acompañado en estos días. Es hora de saber qué es lo que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa del todo inesperada. En estos días en los que todo puede acabar siendo posible, tocará saber qué es lo que nos está esperando a las puertas de un fin de semana en el que todo puede ser posible. Será el momento de conocer qué es lo que nos está esperando en unos días de transformación total.

Es momento de poner en mente algunas peculiaridades que, sin duda alguna, se convertirá en la antesala de algo más. Con la mirada puesta a un experto que parece que se adelanta a todos y nos dice lo que puede pasar en estos días en los que el tiempo nos hará visualizar algunos cambios destacados de tendencia. Una novedad destacada que podría acabar siendo lo que nos hará despedirnos por completo de un mal tiempo que puede ser una tendencia que acabe de una vez por todas en estos días.

El invierno debe despedirse

Hemos iniciado el mes de marzo y lo hemos hecho con la mirada puesta a una serie de cambios que pueden ser claves y que, sin duda alguna, acabarán marcando unos días cargados de actividad. Un giro radical que, sin duda alguna, puede acabar siendo esencial.

Estas jornadas que tenemos por delante pueden convertirse en la antesala que hasta la fecha desconocíamos que pueden acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa inesperada. Un cambio de ciclo que, podría acabar siendo lo que nos acompañará en unos días plagados de acción.

Este invierno puede acabar convirtiéndose en algo del pasado, meteorológicamente no hemos tenido aun la sensación de primavera intensa que querríamos. Ese sol y ese buen tiempo que puede ir llegando a toda velocidad en estas próximas jornadas.

Sin duda alguna, tocará conocer estos cambios que nos esperan y gracias a un Roberto Brasero que no duda en explicarlos, podemos empezar a verlos desde otro punto de vista. Nos invita a conocer una previsión que realmente puede cambiarlo todo.

Este fin de semana tendremos que estar preparados para recibir de una vez por todas a una primavera que parece que llega de forma casi definitiva.

Roberto Brasero confirma la mejor noticia para España

La mejor noticia para España la ha confirmado un Roberto Brasero que sabe muy bien qué es lo que nos está esperando. En estos días en los que el tiempo puede acabar siendo uno de los grandes protagonistas que hasta la fecha no sabíamos que podríamos saber.

Tal y como nos explica desde su blog de Antena 3: «Este jueves destacan las nieblas que aparecerán a primera hora en numerosas zonas de la península, sobre todo en el tercio norte pero también en la meseta sur o en puntos del Mediterráneo. Más densos serán los bancos de niebla en zonas de Galicia y Castilla y León, y en el resto más bien aparecerán como nubes de tipo bajo, pero en todos los casos la tendencia es a ir levantando o despejando a lo largo del día. Por lo tanto estamos hablando de un día de cielos soleados en la mayor parte de España y con ambiente primaveral. A primera hora aún serán frescas, pero las máximas de por la tarde serán superiores a las de hoy en todas las regiones. Mañana se espera llegar a 17º en Madrid y en Salamanca; 19º en Zaragoza y en Alicante; 20º es la máxima prevista para Córdoba y también para Bilbao y 22º a la sombra podrán alcanzar en Sevilla y Badajoz».

Siguiendo con la misma explicación: «El viernes serán similares pero para el sábado anunciamos ya una nueva bajada de las temperaturas. En realidad, ya el viernes podría cambiar el tiempo en el norte peninsular porque por ahí entrará un frente a lo largo del día que hará aumentar la nubosidad de oeste a este y acabará por dejar cielos cubiertos en la mitad noroeste peninsular e intervalos de nubes altas en el resto. Y acabará lloviendo el viernes en la mayor parte del cuadrante noroeste, Cantábrico y Pirineos, con los mayores acumulados en Galicia y Asturias donde las lluvias podrían ser localmente fuertes y persistentes. Ya podríamos tener nevadas el viernes con posibles acumulados importantes en la Cordillera Cantábrica donde la cota irá bajando desde los 2000 metros hasta los 1000/1200 metros. En el resto de España todavía no notaremos los cambios, y el viernes seguirá siendo soleado y de suaves temperaturas por la tarde. El sábado ya será distinto». Nos tocará esperar un poco más, para ver este viernes un ambiente primaveral