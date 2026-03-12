Sorpresa en el METEOCAT por lo que va a pasar con las temperaturas de Cataluña: «Engañan»

Mucho cuidado con lo que va a pasar con las temperaturas de Cataluña, Meteocat nos lanza una importante sorpresa, engañará el día. Esta primavera nos enfrentaremos a estos cambios que pueden acabar siendo la antesala de algo más. Tocará saber en todo momento qué es lo que nos está esperando en estas jornadas en las que realmente puede acabar siendo claves. Un giro radical que hasta el momento no sabíamos que podríamos empezar a ver llegar, de una forma que realmente nos sorprenderá y puede acabar generando más de una sorpresa inesperada.

Una novedad que nos hace ver las temperaturas de Cataluña con otros ojos. Estos días en los que parece que nos recuperamos de los cambios que hemos visto llegar en estas próximas jornadas, tocará saber en todo momento qué es lo que puede pasar. Un giro importante de guion que podría acabar por completo con lo esperado. Con la mirada puesta a una situación del todo inesperada en estos días que hasta la fecha no sabíamos que podríamos empezar a visualizar. Esta comunidad autónoma será una de las más afectadas por una situación que, sin duda alguna, deberemos tener en mente antes de salir de casa.

El Meteocat lanza esta sorpresa

Será mejor que nos empecemos a preparar ante un cambio de tendencia que puede ser esencial, en estos días en los que realmente cada elemento puede acabar convirtiéndose en la antesala de algo más. De un giro importante de guion que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa.

Los expertos de Meteocat no dudan en darnos una seria advertencia que realmente puede cambiarlo todo. Son días de visualizar un giro radical que, sin duda alguna, deberemos tener en mente. Una primavera que puede acabar siendo la que nos sumergirá de lleno en algunos cambios que hasta el momento no sabíamos.

De estos días pasados en los que las borrascas se han convertido en una realidad, a un giro destacado que puede acabar siendo lo que nos dará más de una sorpresa. Estaremos pendientes de unos cambios que pueden convertirse en la antesala de algo más, por lo que tocará conocer en todo momento qué es lo que puede pasar en estas próximas jornadas que tenemos por delante. Un cambio de ciclo que puede ser esencial.

Lo que va a pasar con las temperaturas en Cataluña engaña

Es importante estar preparados para unos cambios que vamos a ver con las temperaturas en esta parte del país. El tiempo puede acabar siendo la antesala de algo más, estaremos pendientes de una situación que, sin duda alguna, tendremos que empezar a ver llegar en estos días.

Tal y como nos explican desde la AEMET: «Cielo con intervalos nubosos por la mañana, tendiendo a poco nuboso con nubes de tipo alto por la tarde, salvo en el sur de Tarragona donde estará poco nuboso desde primeras horas del día. Se esperan brumas y bancos de niebla en la Depresión Central por la mañana. No se descartan precipitaciones débiles y aisladas en el tercio oriental y cara norte del Pirineo durante la primera mitad del día. Temperaturas con cambios ligeros, salvo un ascenso de las mínimas en la Depresión Central de Tarragona. Heladas débiles en el Pirineo. Viento moderado del norte en el Ampurdán y del oeste en el sur de Tarragona y flojo de dirección variable en el resto a primeras horas, tendiendo a flojo del oeste en el interior y del sur en el litoral y puntos del prelitoral al mediodía; no se descartan rachas muy fuertes en el entorno del Cabo de Creus y de Els Ports de madrugada».

Para el resto de España la situación no puede ser mejor: «Situación de estabilidad generalizada con predominio de cielos poco nubosos o despejados en la Península y Baleares, exceptuando que habrá abundante nubosidad baja matinal en el tercio norte, entorno de la Ibérica y zonas del Mediterráneo que a lo largo del día tenderá a ir levantando. Con baja probabilidad podrá darse alguna precipitación débil y dispersa en el nordeste de Cataluña al principio y en el oeste de Galicia al final, así como algún chubasco ocasional por la tarde en sierras del sureste. En Canarias nuboso con probables lluvias débiles y dispersas en el norte de las islas de mayor relieve, más abundantes en La Palma, e intervalos nubosos en el resto tendiendo a poco nuboso.

Nieblas matinales que podrán ser densas en Galicia, alto Ebro y meseta Norte, también posibles en la Sur; con bancos de niebla en la Ibérica, Baleares y localmente puntos de la fachada oriental. Entrada de calima en el este de Canarias. Las temperaturas máximas aumentarán de forma generalizada, exceptuando Baleares con pocos cambios. Mínimas en descenso en Galicia, Asturias, Huesca, Murcia y sur de Castilla-La Mancha y C. Valenciana, predominando los aumentos en el resto de la Península y Ceuta, y con pocos cambios en el resto. Heladas débiles en montaña».