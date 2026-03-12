Sánchez encarga el ‘odiómetro’ que censurará las redes sociales a una alto cargo con 21 años en el PSOE

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles la puesta en marcha de una herramienta, Hodio, para, ha explicado, «medir de forma sistemática la presencia, evolución y el alcance de los discursos de odio en las plataformas digitales». Esta herramienta dependerá del Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia (OBERAXE), inscrito a su vez en la Secretaría de Estado de Migraciones. Se da la circunstancia de que la secretaria de Estado de Migraciones es Pilar Cancela, histórica dirigente que ha ostentado diversos cargos en el PSOE y durante siete años miembro de la Ejecutiva de Sánchez. Desde ese puesto, precisamente, se ocupó de pedir el voto inmigrante para el PSOE para frenar a la derecha.

En la presentación de este nuevo sistema de medición, Sánchez se ha autoproclamado incluso víctima del sentimiento de rechazo extremo en las redes sociales.

«Se propaga de manera fría y calculada y, desgraciadamente, se ha convertido en un arma política», ha advertido el presidente socialista, que ha avanzado también que los resultados se harán públicos «para que todo el mundo sepa quién frena» este tipo de mensajes, «quién mira para otro lado y quién hace negocio».

«Igual que hoy hablamos de la huella de carbono para medir el impacto ambiental de una actividad, queremos empezar a hablar también de la huella del odio para impedir el impacto social y democrático que estos discursos están generando en la convivencia», ha enfatizado Sánchez durante la inauguración en la Cumbre contra el Odio, celebrada en Madrid.

Este instrumento, llamado Huella de Odio y Polarización, «va a ser una herramienta transparente, rigurosa, basada en criterios académicos reconocidos», según el presidente del Gobierno, para quien «el entorno digital no puede ser un espacio sin reglas»: «A partir de ahora, las redes sociales tendrán que rendir cuentas públicamente por cada contenido de odio que permitan y la sociedad en su conjunto podrá ser consciente de los ambientes en los que nos relacionamos».

La medida forma parte de la ofensiva de Sánchez contra las redes sociales y sus directivos, junto a otras propuestas como la prohibición del acceso a menores de 16 años, obligando a las plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad, o la tipificación como delito de la manipulación de los algoritmos y la amplificación de contenido ilegal.

Durante su discurso, el presidente ha alertado de que el odio no surge de forma «espontánea», sino que se cultiva y se utiliza como arma política. «Es como un virus en un laboratorio con el que se experimenta, simplificando la realidad hasta convertirla en un ellos contra nosotros», ha subrayado.

Según Sánchez, el odio es «un producto que se mercantiliza», algo que ha dicho que «los diseñadores del algoritmo lo saben» y que, por ello, lo potencian para «mantener enganchada a la gente en esos discursos y en esas conversaciones de odio». «Cuando el odio se normaliza en Internet, acaba filtrándose en nuestra vida cotidiana», ha advertido. Finalmente, ha reclamado hablar «más de amor y menos de odio».

Pidió el voto para el PSOE

Pilar Cancela, secretaria de Estado de Migraciones, lleva años acumulando cargos en el PSOE. Curiosamente, entró en la Xunta de Galicia durante el último gobierno de Manuel Fraga, cuando fue nombrada directora general de Relaciones Laborales de la Xunta de Galicia. Se mantuvo en ese cargo hasta 2009, ya durante el mandato del socialista Emilio Pérez Touriño.

En 2015 entró como diputada en el Congreso, y ocupó el escaño seis años. Fue presidenta de la Comisión de Igualdad y de la del Pacto de Estado en materia de Violencia de Género. En 2021 fue nombrada secretaria de Estado de Cooperación Internacional del Ministerio de Asuntos Exteriores y después presidenta de la Agencia Española de Cooperación Internacional y para el Desarrollo (2021-2023). Desde 2023 es secretaria de Estado de Migraciones.

En su trayectoria política fue miembro de la Ejecutiva Federal del PSOE como secretaria del área de Políticas Migratorias y Política Exterior y PSOE Exterior (2017-2024), patrona de la Fundación Pablo Iglesias (2018-2022), secretaria de Organización del PSdeG-PSOE (2013-2016) y presidenta de la gestora del PSOE de Galicia (2016-2017).

Cancela se mantiene al lado de Sánchez desde su primera etapa como secretario general. En 2016, dirigiendo el PSOE gallego, le apoyó abiertamente en el convulso Comité Federal que precipitó su caída. Sus mensajes en las redes sociales dan buena muestra de su ferviente apoyo al líder socialista. «¡Qué grandeza! O se tiene o no se tiene. Hoy he visto a un político con mayúsculas!! No me equivoqué! No nos equivocamos! Vamos!!», escribió tras la dimisión de Sánchez.

El socialista la premió situándola en su Ejecutiva. Como responsable de Políticas Migratorias y del PSOE Exterior se encargó de pedir abiertamente el voto para el partido de Pedro Sánchez, encabezando campañas para animar a los extranjeros residentes en España a votar en las elecciones municipales y alertando sobre la necesidad de dar «respuesta a los discursos xenófobos y racistas provenientes de corrientes de extrema derecha que quieren socavar los derechos de los y las extranjeras en nuestro país y que están encontrando eco en otras formaciones de derechas».