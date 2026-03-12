Las protestas antisemitas jaleadas por Sánchez dispararon hasta un 21% el odio en redes que ahora persigue

Las protestas contra Israel, jaleadas por el Gobierno de Pedro Sánchez, dispararon los mensajes antisemitas hasta representar el 21% de los discursos de odio en redes sociales. Un tipo de discurso que el Ejecutivo ha asegurado que va a perseguir ahora con la creación de HODIO, una herramienta para el «control del odio» en redes sociales para justificar la aplicación de medidas contra sus responsables, incluso penas de prisión, con las que pretende censurar sus contenidos críticos.

Los manifestantes propalestinos estuvieron presentes en varios incidentes durante la Vuelta a España que obligaron a parar varias etapas. Entre ellos están los de las etapas 5 (contrarreloj por equipos), 11 (cancelada sin ganador), 15 (donde los manifestantes lesionaron al ciclista Javi Romo), la 16 (neutralizada a ocho kilómetros de meta) y la última etapa en Madrid.

Sánchez proclamó su «profunda admiración» por los disturbios antiisraelíes que acabaron con la Vuelta este domingo en Madrid. Además, pidió la expulsión de Israel de todas las competiciones deportivas y ha comparado la acción militar del Estado hebreo en Gaza con la injerencia de Rusia en Ucrania.

«Sentimos un inmenso respeto y una profunda admiración por una sociedad civil española que se moviliza contra la injusticia y que defiende su idea de forma pacífica», indicó el presidente del Gobierno en una reunión de su partido en el Congreso de los Diputados. Sánchez también agradeció sus gestos al «pueblo español que se moviliza por causas justas como la de Palestina» en otro acto del partido.

La situación se tensó hasta tal punto que la asociación Acción y Comunicación sobre Oriente Medio (ACOM) presentó en la Audiencia Nacional una denuncia por delitos de odio, entre otros, contra los responsables del boicot a la Vuelta ciclista a España en protesta por la participación del equipo Israel-Premier Tech.

La denuncia se dirigió contra los autores materiales así «como contra los instigadores y amparadores institucionales». Entre ellos, señalaron a la red RESCOP/BDS y a dirigentes y formaciones políticas como EH Bildu, Podemos, Izquierda Unida y Sumar, que, según la asociación, promovió «activamente la exclusión del equipo israelí», como explicaba ACOM en un comunicado.

Odio por «manifestaciones propalestinas»

Las protestas en la Vuelta a España, así como las «manifestaciones propalestinas» y la presencia de «la flotilla humanitaria a Gaza», provocaron un incremento de los mensajes de odio. Según el Oberaxe, el Observatorio Español del Racismo y la Xenofobia, que realiza una monitorización del discurso de odio en las redes sociales, este tipo de actos antiisraelíes «generó un 21% de los contenidos de odio».

Tal y como se desprende del informe de Oberaxe entre julio y septiembre de 2025, «los mensajes adoptaron un tono islamófobo y antisemita, criminalizando a la población y justificando la violencia». Además, indicaba que «muchos de ellos expresaban hostilidad hacia los grupos diana y vinculaban su identidad religiosa o nacional con actos terroristas». Entre otros mensajes, señalaba algunos que decían que «los terroristas son los palestinos» o espetando «judíos genocidas».

El organismo que ahora tutorizará la herramienta HODIO, con la que el Gobierno expondrá a las plataformas críticas a través del análisis de los mensajes de odio de sus usuarios, consideró probado que «los conflictos internacionales pueden reforzar prejuicios locales y polarizar debates en redes sociales».