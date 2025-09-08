La comunidad judía exige la cancelación de la Vuelta tras una «campaña de antisemitismo y sabotaje»

La comunidad judía ha exigido este lunes a la Audiencia Nacional que se cancele de inmediato la Vuelta a España 2025 que todavía tiene por delante una semana hasta su finalización en Madrid el próximo 14 de septiembre tras lo que ellos llaman una «campaña de antisemitismo y sabotaje». El hecho de que un radical propalestino se tirase a la calzada al paso del pelotón el pasado domingo y provocase la caída de un corredor fue el último episodio de esta larga y bochornosa lista de boicots contra la Vuelta.

«ACOM ha presentado hoy una ampliación de denuncia penal por los graves hechos sufridos contra el equipo Israel–Premier Tech durante varias etapas de La Vuelta 2025: coacciones organizadas, bloqueos de la calzada y conductas temerarias que han puesto en riesgo a ciclistas, organización y público. No es un incidente aislado: es una campaña coordinada de odio, de antisemitismo y discriminación por nacionalidad, el modus operandi del BDS ya desautorizado por la justicia española», explica la comunidad judía en un extenso comunidado.

ACOM es una organización española que promueve la relación entre España e Israel y lucha contra el antisemitismo trabajando con gobiernos, partidos y la sociedad civil. Este lunes ha solicitado a la Audiencia Nacional la cancelación inmediata de La Vuelta 2025 como medida cautelar urgente, ante el «riesgo cierto e inminente para la vida e integridad de los deportistas y del público». «Subsidiariamente, requerimos refuerzos extraordinarios de seguridad, prohibición de concentraciones en los tramos de carrera e identificación y detención preventiva de los grupos ya implicados en los bloqueos», añade la comunidad judía.

«La ampliación se dirige contra los autores materiales e instigadores: Red Solidaria contra la Ocupación de Palestina (RESCOP), el movimiento BDS y la Plataforma para el Boicot Deportivo a Israel, promotores de la campaña «Deporte sin Genocidio» que convocó acciones durante toda la ronda con el objetivo de expulsar al equipo israelí. Estas estructuras activaron caceroladas, irrupciones en la calzada y bloqueos con encadenamientos, provocando detenciones y caídas, y hostigamiento específico», explica ACOM en su comunicado.

«Señalamos la responsabilidad de la organización de La Vuelta, que ha legitimado de facto la presión contra Israel–Premier Tech con mensajes y decisiones que habilitan a los saboteadores. El director técnico, Kiko García, llegó a deslizar públicamente la conveniencia de que el equipo se retirase «para no comprometer la seguridad de la prueba», y desde Amaury Sport Organisation (ASO) se presionó en la misma línea; pese a ello, el conjunto decidió continuar y se vio obligado a retirar la palabra «Israel» de su equipación y vehículos para reducir riesgos, un hecho de extrema gravedad y prueba del clima de acoso», completa este extenso comunicado.

«ACOM recuerda que los boicots y exclusiones contra Israel carecen de amparo legal y vulneran los principios de igualdad, neutralidad y objetividad que rigen a los poderes públicos. No permitiremos la normalización del antisemitismo en el deporte ni en nuestras instituciones. Seguiremos actuando en los frentes jurídico, político y social para proteger la legalidad y la seguridad, y para llevar ante la Justicia a todos los responsables de esta campaña de acoso y violencia», culmina ACOM defendiendo los intereses de su comunidad.