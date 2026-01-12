Este pequeño pueblo de Tarragona, bañado por el Ebro y con un castillo de origen islámico tiene un secreto: es el lugar más barato para comprar un piso en 2026

El año 2025 estuvo marcado por el aumento en el precio de la vivienda en prácticamente toda España. Cataluña contó con subidas destacadas especialmente en Barcelona y provincia. Ahora bien, el lugar más barato para comprar un piso en 2026 en Cataluña existe y está en la provincia de Tarragona. Está bañado por el Ebro y es un pequeño pueblo con diversos encantos.

Hablamos de Mora d’Ebre, que, según idealista, los propietarios piden una media de 747 euros/m2 para poder comprar casa. analizamos los paisajes de esta población, ubicada en el sur de Cataluña, por si estás pensando en cambiar de residencia y pagar menos por tener tu casa de propiedad. Tiene variedad de lugares para poder visitar, además de barrios, parques, jardines, y servicios para poder vivir. Uno de estos centros turísticos es el castillo. Según el propio ayuntamiento de la población, está situado en el casco antiguo de la villa, datado en el siglo VIII, y fue uno de los castillos más importantes de la derecha del río Ebro y una fortificación musulmana hasta que fue conquistado por la cuenta Ramon Berenguer IV en 1153. La misma cuenta quedó señor del castillo hasta que el hijo de éste lo dio a Guillermo de don matrimonios, fuera a parar a la baronía de Entença.

El lugar más barato para comprar un piso en 2026 en Cataluña

Según Turismo de Cataluña, la población ha vivido históricamente volcada al río y que actualmente se define como una población industrial y de servicios, como le corresponde como capital de la comarca de la Ribera d’Ebre.

Geográficamente, está situada en la orilla derecha del río, en el centro de la depresión llamada cubeta de Móra. El río, con el emblemático puente de arcos, es el símbolo de la villa.

El punto más interesante es el castillo de Móra, como hemos destacado, que también presenta un núcleo histórico con rincones encantadores. El castillo ha ido pasando a lo largo de los años por varias familias (duques de Cardona, los castellanos Medinaceli, Fernández de Córdoba) a raíz de incorporaciones a contados, matrimonios con otros linajes y falta de descendientes hasta la abolición de los señoríos entre 1837 y 1842.

Durante la historia, el castillo ha sido escenarios de asedios, prisión para personajes relevantes, emplazamiento durante la guerra de los segadores, casa palacio por los Cardona, plaza militar en la primera Guerra Carlista y dependencias oficiales de la Guardia Civil durante la Guerra Civil, donde se derrumbó casi en su totalidad. De ahí su importancia. Actualmente quedan las murallas exteriores y dos torres, entre las que destaca la torre fusilera, con el Centro de Interpretación de las Guerras Carlistas. Tiene un perímetro de unos 350 metros.

¿Qué más ver en el el lugar más barato para comprar un piso?

Ermita de Santa Magdalena

En la cima de una montaña, a 395 m de altura, se encuentra situada la Ermita de Santa Magdalena, ermita del siglo XIII. Se conserva una puerta lateral al sur, cerca de un acantilado, vigilando el camino natural entre las comarcas de la Ribera y la Terra Alta. Es un edificio rectangular de pequeño tamaño.

Puente de las Arcadas

Posee una estructura de hormigón armado, y sustituyó al antiguo puente de hierro, destruido –como muchas otras estructuras de la Ribera de Ebro- durante la Guerra Civil.

Es un diseño del ingeniero Eduardo Serrano Suñer, formado por cinco arcadas, con una longitud total de 276 metros e iluminado por 84 puntos de luz leds colocados en la parte superior de las pilastras de cada una de las arcadas.

El Pont de les Arcades es uno de los símbolos de Móra d’Ebre y además, la primera iluminación artística en una estructura municipal.

L’Aubadera

Con fecha 28/06/2024 se finalizaron las obras del “Proyecto de revalorización de la Isla de la Aubadera: actuaciones de conservación de especies y hábitats y mejora y regulación del uso público”. Dentro están dos cajas refugio para murciélagos, la creación de una balsa de anfibios, además de la delimitación de un itinerario con redondos de madera para evitar que se abran nuevos pasos que provocan afectaciones en la continuidad del bosque de ribera autóctono. A lo largo del recorrido se han instalado 5 placas con códigos QR que proporcionan información sobre el entorno relativa a los paneles divulgativos instalados en L’Aubadera.

Ello junto al diseño e instalación de dos paneles de 45 cm x 45 cm explicativos con las actividades y usos permitidos y recomendaciones para los visitantes.

Navegación

El lugar más barato para comprar un piso en 2026 dispone de un club náutico y de un embarcadero, desde donde se pueden emprender excursiones de navegación por el río y hasta Miravet. Es en l’Aubadera donde hay espacios naturales de ocio y recreo denominados la Aubareda y la Illa.