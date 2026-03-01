Patricia López Arnaiz, premio Goya 2026 a mejor actriz protagonista

A pesar de que todos los pronósticos apuntaban a una victoria por el magnífico desempeño de su personaje en Los domingos, la sorpresa en el rostro de Patricia López Arnaiz ha sido genuinamente natural cuando su nombre, se ha pronunciado al abrir el sobre con el resultado del Premio Goya 2026 a la mejor actriz. López Arnaiz, puso en valor el trabajo del equipo técnico y como viene siendo habitual, dedicó el galardón a sus seres queridos y agradeció el honor de compartir categoría con unas compañeras de profesión tan talentosas. Porque independientemente del triunfo de la actriz vasca, cualquier elección por parte de la Academia se habría sentido como justa en un año marcado por grandes interpretaciones, tanto femeninas como masculinas.

Desde el inicio sabíamos que esta iba a ser una noche especial para las actrices. Entre otras cosas, porque el Goya Internacional de este año fue a parar a manos de un icono estelar como la oscarizada Susan Sarandon, la cual ganó la estatuilla dorada en 1996 por su papel en Pena de muerte . Pero también porque presentando la gala encontrábamos a dos figuras esenciales de la cultura del entretenimiento nacional, como son Luis Tosar y la cantante y la querida estrella del doblaje, Paula Ribó González, más conocida con su nombre artístico, Rigoberta Bandini. Patricia López Arnaiz consigue el Premio Goya 2026 a la mejor actriz recogiendo el testigo de la anterior ganadora, Carolina Yuste, quien se llevó la consideración el año pasado por su rol en La infiltrada (2024).

Patricia López Arnaiz consigue el Premio Goya 2026 a la mejor actriz

La lista completa de las nominadas al Premio Goya 2026 a la mejor actriz protagonista era la siguiente; Ángela Cervantes (La furia), Patricia López Arnaiz (Los domingos), Nora Navas (Mi amiga Eva) Susana Abaitua (Un fantasma en la batalla) y Antonia Zegers (Los Tortuga).

Aunque mayormente el drama de carácter social representa la tónica general de los argumentos, los registros interpretativos han sido muy diferentes en esta edición. Eso sí, con los cinco personajes nominados se puede realizar una panorámica general aproximada sobre qué tipo de papeles están ocupando las actrices españolas. El primer tema es el de las identidades en conflicto, ya sea en el rasgo de la madurez romántica del papel de Nora Navas, la situación familiar del rol de López Arnaiz o la infiltración policial de Abaitua dentro de Un fantasma en la batalla. La segunda gran cuestión aborda–alejándose de los tópicos y maniqueísmos–el leitmotiv de la soledad y la capacidad para reconducir el quiebre emocional de unas protagonistas resilientes y con un claro carácter adaptativo.

Patricia López Arnaiz se ha terminado alzando con el Premio Goya 2026 a la mejor actriz gracias a dar vida a una protagonista compleja, cargada de dobles lecturas y una profundidad psicológica abrumadora.

La veteranía manda en las categorías principales

Las dos principales categorías actorales han destacado por tener un poco los rostros de siempre. Si bien las secciones de mejor actor y actriz revelación se llevan al grueso de candidatos inexpertos, no deja de ser cierto cómo años tras año están presentes los mismos nombres.

En el lado masculino, Alberto San Juan, Mario Casas y Manolo Solo ya contaban con al menos, un busto del pintor romántico en su vitrina y casi 12 nominaciones entre los tres. Por otro lado en el apartado femenino, Susana Abaitua y Antonia Zegers eran las únicas que recibían su primera nominación.