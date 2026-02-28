Premios Goya 2026, en directo online | Alfombra roja, presentadores, nominados y premiados en vivo hoy
Sigue en directo la gala de los premios Goya 2026: todos los nominados, premiados, looks de la alfombra roja y mucho más
Nagore Aranburu, Premio Goya 2026 a mejor actriz de reparto
Pedro Sánchez y la pentaimputada Begoña Gómez se pavonean en la alfombra roja de los Goya
Todos los ganadores de los Premios Goya 2026: lista completa por categoría
La ceremonia de la gala de los premios Goya 2026 en su 40ª edición se celebra hoy, sábado 28 de febrero, y Barcelona ya lo tiene todo preparado para celebrar la gran noche del cine español. En las próximas horas se conocerá qué nominados se hacen con el Goya al Mejor actor, Mejor actriz, Mejor dirección o Mejor película, entre otras categorías.
Desde OKDIARIO puedes seguir en vivo y en directo todo lo que ocurra: las anécdotas más comentadas, los mejores y peores looks de la alfombra roja, las reacciones de los premiados y todas las noticias de última hora de la gala de los premios Goya 2026.
Cuándo son los premios Goya 2026
Los premios Goya 2026 tendrán lugar el 28 de febrero en Barcelona.
Dónde se celebran los premios Goya 2026
Los premios Goya 2026 se celebran en Barcelona, que acoge por segunda vez y más de dos décadas después una nueva edición de la gala más importante del cine español. La ciudad condal vuelve a convertirse en el centro de la industria cinematográfica siendo, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, el escenario elegido de albergar esta gran noche.
Horario y a qué hora empieza la gala de los premios Goya 2026
La gala de la 40º edición de los premios Goya se celebrará el sábado 28 de febrero, en una ceremonia que comenzará a las 22:00 horas (21:00 en Canarias) y, tendrá una duración aproximada de tres horas.
Dónde ver en directo los premios Goya 2026
Los premios se podrán seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y la plataforma RTVE Play, aplicación que nos permitirá disfrutar de la ceremonia completa a través de cualquier dispositivo. Además, La 1 retransmitirá en vivo a partir de las 19:25 horas la alfombra roja de los Goya, en la que podremos seguir el desfile de las estrellas sin perder detalle.
‘Sirat’ gana su primer Premio Goya de la noche
Con una nominación en los premios Oscar 2026, la cinta gana su primer galardón en la categoría de Música original.
El Goya a Mejor documental es para ‘Tardes de soledad’
Con Roca Rey como figura principal, en la cinta se hace una reflexión sobre la experiencia íntima del torero, que asume el riesgo de enfrentarse al toro como un deber personal.
¿Cuándo son los Oscar 2026?
El 16 de marzo llega la gran gala del cine internacional. Un año especial, puesto que la española Sirat se ha colado entre las nominaciones.
El primer premio de la noche es para Nagore Aramburu
La gala de los Premios Goya ha comenzado con el premio a Mejor actriz de reparto y Nagore Aramburu se lo ha llevado por su interpretación en Los Domingos.
Una apertura de gala reivindicativa y con tintes políticos
En el discurso de bienvenida, Rigoberta Bandini y Luis Tosar han hablado sobre la expulsión de Médicos sin Fronteras de la franja de Gaza, además de otros conflictos como el de Ucrania.
Luis Tosar y Rigoberta Bandini abren la gala con un número musical
El actor y la cantante abren la gala de los Premios Goya 2026 con la canción de Serrat, Hoy puede ser un gran día. Ambos con el pin de la bandera de Palestina.
Comienza la 40.ª edición de los Premios Goya 2026
Con Luis Tosar y Rigoberta Bandini como presentadores de esta edición, comienzan los premios del cine español.
Karla Sofía Gascón sufre un accidente antes de llegar a los Premios Goya
La actriz de ‘Emilia Pérez’ ha confesado a Inés Hernand y Núria Marín que antes de llegar a la gala se le ha enganchado un tacón y se le ha roto. Automáticamente, se ha quitado los zapatos al terminar el posado.
Dónde ver la gala de los Goya
Para ver la 40.ª edición de los Premios Goya, se puede hacer a través de La 1 de TVE y la plataforma RTVE Play, para las entrevistas breves que se hacen a los ganadores después de obtener el galardón.
A qué hora acaban los Goya
La gala, que está a punto de comenzar, tendrá una duración de cerca de 3 horas y se prevé que termine, como tarde, a las 1:15 horas.
Pedro Sánchez y la pentaimputada Begoña Gómez se pavonean en la alfombra roja de los Premios Goya
El presidente del Gobierno acaba de llegar a la alfombra roja de los Premios Goya, junto a su mujer, la cual se paseaba con una sonrisa, a pesar de los cinco delitos que se le imputan por corrupción.
Llega Susan Sarandon a los Goya
La actriz estadounidense pasa por la alfombra roja con un traje de chaqueta. Recogerá el Goya Internacional 2026.
Las grandes favoritas de los Goya
Los domingos parte como la gran favorita de la noche, también en la categoría de Mejor película. Además, Sirat suma once candidaturas y llega a Barcelona tras triunfar en diferentes festivales. Maspalomas tiene nueve nominaciones, La cena alcanza ocho y Sorda siete.
Leonor Watling carga contra la ‘obligación’ de las manifestaciones políticas en los Goya: «Me parece ruin»
Leonor Watling ha hablado abiertamente sobre las manifestaciones políticas en los premios Goya, de cara a esta edición de 2026 en la que se espera que la actualidad marque la gran noche del cine español. Mientras que actores como Luis Tosar -presentador de la gala junto a Rigoberta Bandini- considera inevitable que se aluda a «Gaza, Ucrania o el ICE», la actriz de Salvador (Netflix) entiende que es «muy ruin» tener que posicionarse de manera casi obligada.
Actuaciones en los Goya 2026
Estos son los artistas que actuarán a lo largo de la ceremonia del cine español:
- Belén Aguilera.
- Bad Gyal.
- Dani Fernández.
- La Casa Azul.
- Ana Mena.
- Alma Molina.
- Ángeles toledano.
- Rigoberta Bandini.
Dónde es la gala de los Goya
En esta ocasión, la gala de los premios Goya se celebra en Barcelona, concretamente en el Auditori del Centre de Convencions Internacionals de la ciudad condal. Será el recinto que acoja el evento en su 40ª edición, que viaja por segunda vez a Barcelona. La primera fue en el año 2000, cuando también por primera vez los Goya salieron de Madrid.
Orden de entrega de los Goya
Los premios Goya se entregarán a los ganadores en el siguiente orden:
-
Mejor Actriz de Reparto
-
Mejores Efectos Especiales
-
Mejor Película Documental
-
Mejor Música Original
-
Mejor Montaje
-
Mejor Actor de Reparto
-
GOYA INTERNACIONAL 2026
-
Mejor Actor Revelación
-
Mejor Película Iberoamericana
-
Mejor Maquillaje y Peluquería
-
Mejor Canción Original
-
Mejor Sonido
-
Mejor Dirección de Producción
-
GOYA DE HONOR 2026
-
Mejor Dirección de Fotografía
-
Mejor Cortometraje de Animación
-
Mejor Cortometraje Documental
-
Mejor Cortometraje de Ficción
-
Mejor Diseño de Vestuario
-
Mejor Dirección Novel
-
Mejor Película de Animación
-
Mejor Actriz Revelación
-
Mejor Dirección de Arte
-
Mejor Película Europea
-
Mejor Guion Adaptado
-
Mejor Guion Original
-
Mejor Actor Protagonista
-
Mejor Actriz Protagonista
-
Mejor Dirección
-
Mejor Película
Quién es Luis Tosar
El actor presentará la gala de los Goya a partir de las 22:00 horas, junto a Rigoberta Bandini. El actor, cuyo mayor éxito comercial en el cine fue Celda 211, ha estado nominado 11 veces a los galardones.
Dos de las nominadas llegan con insignias propalestinas
Blanca Paloma y Eva Libertad han respondido a la llamada de asociaciones propalestinas, que se han puesto en contacto con los invitados a los Goya para que luzcan un pin relacionado con Gaza. Otras como Leonor Watling han rechazado llevarla.
Dónde ver los premios Goya en directo
La gala de los Goya se podrá seguir en directo a través de TVE, después de la retransmisión de la alfombra roja.
TVE elige otra vez a la fan de Sánchez Inés Hernand para la alfombra roja y abre la retransmisión piropeando al presidente
La fan de Pedro Sánchez, tal y como ella misma ha dejado ver en reiteradas ocasiones, ha vuelto a ser la escogida para la retransmisión de la alfombra roja de los Goya, después del espectáculo calificado de «bochornoso» por su pleitesía al presidente en ediciones anteriores. Inés Hernand ha vuelto a piropear al presidente, esta vez refiriéndose a él como «beauty Sánchez» y repitiendo que es «un icono».
Quién es Rigoberta Bandini
Rigoberta Bandini, nombre artístico de Paula Ribó, presentará la gala de los Goya junto a Luis Tosar. Aunque su carrera como cantante comenzó antes, cobró mayor relevancia en el panorama musical a raíz de participar en el Benidorm Fest para representar a España en Eurovisión.
A qué hora empiezan los Goya 2026
La gala de entrega de los premios de la Academia arrancará a las 22:00 horas en el Auditori de Barcelona.
A qué hora es la alfombra
La alfombra roja de los premios Goya 2026 ya ha arrancado. Las caras más conocidas del cine español han empezado ya a desfilar por el gran escaparate en el que se ha convertido Barcelona esta noche.
Nominaciones a los Premios Goya 2026
Estas son todas las películas, actores, actrices y directores nominados a la gala de los Premios Goya 2026:
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirat
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actriz de reparto
- Elvira Minguez por La cena
- Nagore Aranburu por Los domingos
- Miriam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany Riu
- Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández por La cena
- Blanca Soroa por Los domingos
- Elvira Lara por Los domingos
- Llúcia García por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany riu
- Gemma Blaco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva libertad por Sorda
Mejor guion original
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
- Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Ciudad sin sueño
- La buena letra
- La cena
- Romería
- Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La cena
- Parecido a un asesinato
Mejor película documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia, adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert y Olivia
- El terremoto invisible
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave
- La chica de la aguja
- Unfolding
- Un simple accidental
- Valos sentimental
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalonmas
- Sirat
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gagua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter’s Room
- Zona wow
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert
Gala de los premios Goya 2026
Buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión en directo de la gala de los Premios Goya 2026. Aquí podrás seguir en vivo todo lo que ocurra en la ceremonia, la alfombra roja, las películas ganadoras y mucho más.
Otro Goya para ‘Sirat’
En la categoría de Mejor montaje, la película rodada en Marruecos se ha hecho con su segundo galardón justo después de subir a recibir el de Música original.