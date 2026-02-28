Premios Goya 2026, en directo online | Alfombra roja, presentadores, nominados y premiados en vivo hoy

La ceremonia de la gala de los premios Goya 2026 en su 40ª edición se celebra hoy, sábado 28 de febrero, y Barcelona ya lo tiene todo preparado para celebrar la gran noche del cine español. En las próximas horas se conocerá qué nominados se hacen con el Goya al Mejor actor, Mejor actriz, Mejor dirección o Mejor película, entre otras categorías.

Desde OKDIARIO puedes seguir en vivo y en directo todo lo que ocurra: las anécdotas más comentadas, los mejores y peores looks de la alfombra roja, las reacciones de los premiados y todas las noticias de última hora de la gala de los premios Goya 2026.

Cuándo son los premios Goya 2026

Los premios Goya 2026 tendrán lugar el 28 de febrero en Barcelona.

Dónde se celebran los premios Goya 2026

Los premios Goya 2026 se celebran en Barcelona, que acoge por segunda vez y más de dos décadas después una nueva edición de la gala más importante del cine español. La ciudad condal vuelve a convertirse en el centro de la industria cinematográfica siendo, el Auditori del Centre de Convencions Internacionals, el escenario elegido de albergar esta gran noche.

Horario y a qué hora empieza la gala de los premios Goya 2026

La gala de la 40º edición de los premios Goya se celebrará el sábado 28 de febrero, en una ceremonia que comenzará a las 22:00 horas (21:00 en Canarias) y, tendrá una duración aproximada de tres horas.

Dónde ver en directo los premios Goya 2026

Los premios se podrán seguir en directo y en abierto a través de La 1 de RTVE y la plataforma RTVE Play, aplicación que nos permitirá disfrutar de la ceremonia completa a través de cualquier dispositivo. Además, La 1 retransmitirá en vivo a partir de las 19:25 horas la alfombra roja de los Goya, en la que podremos seguir el desfile de las estrellas sin perder detalle.