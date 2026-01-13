Lista de todos los nominados a los Premios Goya 2026
La gala de los Goya 2026 se celebrará el 28 de febrero en Barcelona
Ana Rosa Quintana tacha de "tomadura de pelo" las medidas de Sánchez en materia de vivienda
La nueva precuela de 'Los juegos del hambre' confirma el regreso más esperado: los fans no se lo pueden creer
Hoy martes 13 de enero se ha dado a conocer la lista de los nominados a los Goya 2026. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls han sido los encargados de anunciar los nombres de los nominados en un acto junto al presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite. 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 optan a los premios. De todas estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados. La gala de la edición de 40 de los Goya se celebrará el próximo 28 de febrero en el Edificio Fórum de Barcelona con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como presentadores. Durante la emisión de las nominaciones ha habido muchos problemas de conexión.
Lista de nominados a los Goya 2026
Mejor película
- La cena
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirât
- Sorda
Mejor dirección
- Carla Simón por Romería
- Oliver Laxe por Sirat
- Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos
- Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas
- Albert Serra por Tardes de soledad
Mejor actor protagonista
- Alberto San Juan por La cena
- Miguel Garcés por Los domingos
- Jose Ramón Soroiz por Maspalomas
- Mario Casas por Muy lejos
- Manolo Solo por Una quinta portuguesa
Mejor actor de reparto
- Miguel Rellán por El cautivo
- Juan Minujín por Los domingos
- Kandido Uranga por Maspalomas
- Tamar Novas por Rondallas
- Álvaro Cervantes por Sorda
Mejor actriz protagonista
- Ángela Cervantes, por La furia
- Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos
- Antonia Zegers, por Los Tortuga
- Nora Navas, por Mi amiga Eva
- Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla
Mejor actriz de reparto
- Elvira Minguez por La cena
- Nagore Aranburu por Los domingos
- Miriam Gallego por Romería
- Elena Irureta por Sorda
- María de Medeiros por Una quinta portuguesa
Mejor actor revelación
- Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño
- Julio Peña por El cautivo
- Hugo Welzel por Enemigos
- Jan Monter Palau por Estrany Riu
- Mitch por Romería
Mejor actriz revelación
- Nora Hernández por La cena
- Blanca Soroa por Los domingos
- Elvira Lara por Los domingos
- Llúcia García por Romería
- Miriam Garlo por Sorda
Mejor dirección novel
- Ion de Sosa por Balearic
- Jaume Claret Muxart por Estrany riu
- Gemma Blaco por La furia
- Gerard Oms por Muy lejos
- Eva libertad por Sorda
Mejor guion original
- Los domingos
- Maspalomas
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
- Una quinta portuguesa
Mejor guion adaptado
- Ciudad sin sueño
- La buena letra
- La cena
- Romería
- Sorda
Mejor música original
- El talento
- Leo & Lou
- Los tigres
- Maspalomas
- Sirât
Mejor canción original
- Caigan las rosas blancas
- Flores para Antonio
- Hasta que me quede sin voz
- La cena
- Parecido a un asesinato
Mejor película documental
- Todos somos Gaza
- Eloy de la Iglesia, adicto al cine
- Flores para Antonio
- Tardes de soledad
- The Sleeper. El Caravaggio perdido
Mejor película de animación
- Bella
- Decorado
- El tesoro de Barracuda
- Norbert y Olivia
- El terremoto invisible
Mejor película iberoamericana
- Belén (Argentina)
- La misteriosa mirada del flamenco (Chile)
- La piel del agua (Costa Rica)
- Manas (Brasil)
- Un poeta (Colombia)
Mejor película europea
- Cónclave
- La chica de la aguja
- Unfolding
- Un simple accidental
- Valos sentimental
Mejor dirección de fotografía
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Maspalomas
- Sirat
Mejor montaje
- Ciudad sin sueño
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor sonido
- El cautivo
- Los domingos
- Los Tigres
- Sirat
- Sorda
Mejor dirección de producción
- Ciudad sin sueño
- El cautivo
- Los domingos
- Los tigres
- Sirat
Mejor dirección de arte
- El cautivo
- La cena
- Los tigres
- Maspalonmas
- Sirat
Mejor diseño de vestuario
- El cautivo
- Gaua
- La Cena
- Los Domingos
- Romería
Mejor maquillaje y peluquería
- El cautivo
- Gaua
- La tregua
- Maspalomas
- Sirât
Mejores efectos especiales
- Enemigos
- Gagua
- Los tigres
- Sirat
- Un fantasma en la batalla
Mejor cortometraje de ficción
- Ángulo muerto
- De sucre
- El cuento de una noche de verano
- Sexo a los 70
- Una cabeza en la pared
Mejor cortometraje documental
- Disonancia
- El santo
- La conversación que nunca tuvimos
- The Painter’s Room
- Zona wow
Mejor cortometraje de animación
- Buffet Paraíso
- Carmela
- El corto de Rubén
- El estado del Alma
- Gilbert