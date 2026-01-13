Lista de todos los nominados a los Premios Goya 2026

Hoy martes 13 de enero se ha dado a conocer la lista de los nominados a los Goya 2026. La actriz Toni Acosta y el actor y productor Arturo Valls han sido los encargados de anunciar los nombres de los nominados en un acto junto al presidente de la Academia, Fernando Méndez-Leite. 218 películas españolas estrenadas en nuestro país entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2025 optan a los premios. De todas estas producciones, 122 son de ficción, 87 documentales y 9 de animación. 67 son óperas primas. En cuanto a los guiones inscritos, 129 son originales y 42 adaptados. La gala de la edición de 40 de los Goya se celebrará el próximo 28 de febrero en el Edificio Fórum de Barcelona con Rigoberta Bandini y Luis Tosar como presentadores. Durante la emisión de las nominaciones ha habido muchos problemas de conexión.

Lista de nominados a los Goya 2026

Mejor película

La cena

Los domingos

Maspalomas

Sirât

Sorda

Mejor dirección

Carla Simón por Romería

Oliver Laxe por Sirat

Alauda Ruiz de Azúa por Los domingos

Aitor Arregi y José Mari Goenaga por Maspalomas

Albert Serra por Tardes de soledad

Mejor actor protagonista

Alberto San Juan por La cena

Miguel Garcés por Los domingos

Jose Ramón Soroiz por Maspalomas

Mario Casas por Muy lejos

Manolo Solo por Una quinta portuguesa

Mejor actor de reparto

Miguel Rellán por El cautivo

Juan Minujín por Los domingos

Kandido Uranga por Maspalomas

Tamar Novas por Rondallas

Álvaro Cervantes por Sorda

Mejor actriz protagonista

Ángela Cervantes, por La furia

Patricia Lopez Arnaiz, por Los domingos

Antonia Zegers, por Los Tortuga

Nora Navas, por Mi amiga Eva

Susana Abaitua, por Un fantasma en la batalla

Mejor actriz de reparto

Elvira Minguez por La cena

Nagore Aranburu por ​Los domingos

​Miriam Gallego por Romería

​Elena Irureta por Sorda

​María de Medeiros por Una quinta portuguesa

Mejor actor revelación

Antonio Toni Fernández Gabarre por Ciudad sin sueño

Julio Peña por El cautivo

Hugo Welzel por Enemigos

Jan Monter Palau por Estrany Riu

Mitch por Romería

Mejor actriz revelación

Nora Hernández por La cena

Blanca Soroa por Los domingos

Elvira Lara por Los domingos

Llúcia García por Romería

Miriam Garlo por Sorda

Mejor dirección novel

Ion de Sosa por Balearic

Jaume Claret Muxart por Estrany riu

Gemma Blaco por La furia

Gerard Oms por Muy lejos

Eva libertad por Sorda

Mejor guion original

Los domingos

Maspalomas

Sirat

Un fantasma en la batalla

Una quinta portuguesa

Mejor guion adaptado

Ciudad sin sueño

​La buena letra

​La cena

​Romería

​Sorda

Mejor música original

El talento

Leo & Lou

Los tigres

Maspalomas

Sirât

Mejor canción original

Caigan las rosas blancas

​Flores para Antonio

Hasta que me quede sin voz

La cena

Parecido a un asesinato

Mejor película documental

Todos somos Gaza

Eloy de la Iglesia, adicto al cine

Flores para Antonio

Tardes de soledad

The Sleeper. El Caravaggio perdido

Mejor película de animación

Bella

Decorado

El tesoro de Barracuda

Norbert y Olivia

El terremoto invisible

Mejor película iberoamericana

Belén (Argentina)

La misteriosa mirada del flamenco (Chile)

La piel del agua (Costa Rica)

Manas (Brasil)

Un poeta (Colombia)

Mejor película europea

Cónclave

La chica de la aguja

Unfolding

Un simple accidental

Valos sentimental

Mejor dirección de fotografía

Ciudad sin sueño

​Los domingos

​Los Tigres

​Maspalomas

​Sirat

Mejor montaje

Ciudad sin sueño

​Los domingos

​Los Tigres

​Sirat

​Un fantasma en la batalla

Mejor sonido

El cautivo

​Los domingos

​Los Tigres

Sirat

​Sorda

Mejor dirección de producción

Ciudad sin sueño

El cautivo

Los domingos

Los tigres

Sirat

Mejor dirección de arte

El cautivo

La cena

Los tigres

Maspalonmas

Sirat

Mejor diseño de vestuario

El cautivo

Gaua

La Cena

Los Domingos

Romería

Mejor maquillaje y peluquería

El cautivo

Gaua

La tregua

Maspalomas

Sirât

Mejores efectos especiales

Enemigos

Gagua

Los tigres

Sirat

Un fantasma en la batalla

Mejor cortometraje de ficción

Ángulo muerto

De sucre

El cuento de una noche de verano

Sexo a los 70

Una cabeza en la pared

Mejor cortometraje documental

Disonancia

​El santo

​La conversación que nunca tuvimos

​The Painter’s Room

​Zona wow

Mejor cortometraje de animación