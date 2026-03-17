La serie basada en hechos reales que puedes ver en una tarde es de HBO y tiene seis episodios: no te moverás del sofá

La serie La ciudad es nuestra se estrenó en 2022 en HBO y es una ficción perfecta para los amantes de The Wire. Otra producción de su creador David Simon y de George Pelecanos (The Deuce) ambientada en Baltimore e inspirada en hechos reales. Está centrada en el trabajo dentro de una unidad especial Departamento de Policía de Baltimore creada para combatir el crimen violento que acaba convirtiéndose en un foco de abusos, robos y brutalidad policial. Una serie que tiene solo seis episodios de aproximadamente 60 minutos de duración y que se parece a otras que se sumergen en ese submundo en el que gracias a la falta de control y de autoridad todo vale como The Shield: Al margen de la ley, The Wire o Show Me a Hero. La ciudad es nuestra es una serie cruda y realista que retrata la corrupción en el mundo policial de Baltimore.

La ficción La ciudad es nuestra ha sido dirigida por Reinaldo Marcus Green, al que conocemos por su trabajo en El método Williams y cuenta con el guion de David Simon, George Pelecanos, Ed Burns, William F. Zorzi y Justin Fenton, en cuyo libro está basado y es un periodista del Baltimore Sun. Una serie que sorprendió desde su estreno por su estilo documental gracias al que sigue la actividad en los despachos, las salas de interrogatorios y las calles y su forma de contar la historia de manera no lineal y haciendo frecuentes flashbacks para explicar al espectador lo que a pasado

La ciudad es nuestra es una buena opción para los amantes de los thrillers policiales y los que retratan la corrupción en organismos de las fuerzas de seguridad. Una serie perfecta para un maratón de fin de semana que sorprende por la historia que cuenta y por su estilo documental.

¿De qué trata la serie La ciudad es nuestra de HBO?

En esta serie se cuenta el ascenso y la caída del Grupo de Trabajo de Rastreo de Armas del Departamento de Policía de Baltimore a partir de 2015. Una unidad en la que la corrupción campa a sus anchas y que se centra en la figura del sargento Wayne Jenkins, uno de los ocho oficiales que fueron condenados por varios cargos de corrupción en 2018 y 2019.

Todo comienza en 2015 tras la muerte en circunstancias sospechosas de Freddie Gray, un joven negro bajo custodia policial. Esto provoca toda una ola de disturbio y tienen lugar en la ciudad un gran número de asesinatos. Debido a la presión de la oficina del alcalde y de una investigación federal sobre la muerte de Gray, la policía de Baltimore recurre al Sargento Wayne Jenkins y a su unidad de élite de agentes de paisano, para librar las calles de armas y drogas. Lo que no saben es dentro del departamento de policía la corrupción es la moneda de cambio habitual. Sus miembros están acostumbrados a realizar pequeños abusos que se repiten hasta convertirse en una constante en toda la serie.

Según la sinopsis oficial de la serie La ciudad es nuestra: «La muerte en circunstancias sospechosas de Freddie Gray, un joven negro que se encuentra bajo custodia policial, ha provocado una ola de disturbios. La ciudad alcanza un nuevo récord de asesinatos. Bajo presión por la oficina del alcalde y por una investigación federal sobre la muerte de Gray, la policía de Baltimore recurre al Sargento Wayne Jenkins y a su unidad de élite de agentes de paisano, para librar las calles de armas y drogas. Sin embargo, una conspiración criminal sin precedentes se desarrolla en el departamento de policía, mientras Jenkins decide explotar la crisis”.

El reparto de este impresionante thriller

El protagonista de esta serie es el actor Jon Bernthal (The Punisher), que interpreta el papel del impulsivo y corrupto sargento Wayne Jenkins y que es la figura central del Grupo de Trabajo de Rastreo de Armas (GTTF) del Departamento de Policía de Baltimore. También como miembros de este grupo de trabajo están los actores Josh Charles como Daniel Hersl, McKinley Belcher III como Momodu «G Money» Gondo, también veterano del BPD, Darrell Britt-Gibson como Jemell Rayam, Rob Brown como Maurice Ward, Ham Mukasa como Evodio Hendrix, Bobby J. Brown como el sargento Thomas Allersy Robert Harley como Marcus Taylor.

También destacan otros actores que interpretan a miembros del departamento de policía como Jamie Hector (The Wire) como Sean Suiter, un detective de homicidios, Delaney Williams como Kevin Davis, el comisionado de policía del BPD, Don Harvey como John Sieracki, un oficial del BPD, Larry Mitchell como Scott Kilpatrick, un investigador veterano de la Unidad de Narcóticos, Jermaine Crawford como Jaquan Dixon, un joven agente de policía de BPD, Chris Clanton como Brian Hairston, un oficial del BPD y Christopher R. Anderson como Dean Palmere, subcomisionado del Departamento de Policía de Baltimore.

La ciudad es nuestra es una serie perfecta para los amantes de otras ficciones de David Simmons como The Wire o Show Me a Hero. Sorprende por su estilo documental y la genial interpretación de sus protagonistas.