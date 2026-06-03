‘Lucky’: tráiler, sinopsis y reparto de la esperada nueva serie de Anya Taylor-Joy para Apple TV

Parece mentira, pero ya han pasado seis años desde que Anya Taylor-Joy saltase al estrellato mundial gracias a la miniserie Gambito de dama. Después, la actriz de ascendencia argentina consolidaría su estatus de estrella internacional gracias a papeles como el de Última noche en el Soho (2021), El menú (2022) y Furiosa (2024). Ahora, su regreso a la pequeña pantalla llega a través de Lucky, la nueva serie que el creador de Vicios ocultos ha desarrollado para Apple TV.

El terminal de streaming ha compartido el primer tráiler de este drama cargado de acción que adapta la novela homónima de Marissa Stapley. La historia de una carrera contrarreloj que pone el foco en una joven (Taylor-Joy) huyendo de todos, con el objetivo principal de sobrevivir, recuperar todo el dinero que tanto le ha costado robar y por último, abandonar el mundo criminal en el que le ha tocado criarse desde que era una niña. La versión del libreto corre a cargo del propio showrunner, Jonathan Tropper y de Cassie Pappas, responsable de guiones de otros productos del streaming como Silo (2023) y Girselda (2024). Lucky, aparte de estar auspiciada por Apple, cuenta con la producción de Hello Sunshine, el reconocido estudio de la actriz Reese Witherspoon.

Tráiler de ‘Lucky’: Apple apuesta por la acción sin frenos

Wish her luck. Catch #Lucky on Apple TV – July 15 pic.twitter.com/0uQDwngQXf — Apple TV (@AppleTV) June 3, 2026

La plataforma de la marca dirigida por Tim Cook lleva un tiempo confeccionando algunas de las mejores series del panorama audiovisual. Desde la ciencia ficción impoluta de Separación y Pluribus a la amabilidad de ficciones amables como Ted Lasso y Terapia sin filtro. Sin embargo, no deja de ser cierto que al espacio del vídeo bajo demanda le faltaba una gran historia de acción, con sus persecuciones adrenalínicas y peligrosos giros de guion.

Según la sinopsis de Lucky compartida por Apple, la trama se centra en Luciana «Lucky» Amstrong (Taylor-Joy), una habilidosa estafadora que está decidida a iniciar una vida alejada de su pasado repleto de timos y robos. Pero desgraciadamente para ella y para sorpresa de nadie, su último gran golpe sale mal, obligándola a emprender una huida sin mirar atrás, tanto de la policía como por parte de grupos mafiosos.

Es aquí donde su suerte cambia de golpe, porque a Lucky le toca una fortuna millonaria gracias a un boleto de lotería. El problema reside en que, si lo cobra, revelará su posición a los federales y a la mafia.

El episodio piloto está dirigido por Jonathan Van Tulleken (Shogun) y en el resto de capítulos tendremos a otros realizadores de renombre como Greg Yaitanes (La casa del dragón).

¿Quién más aparece en la serie?

Acompañando a la ganadora del Globo de Oro, el casting de Lucky se completa con toda una ristra de actores conocidos como Srew Starkey (Queer), Aunjanue Ellis-Taylor (El método Williams), Timothy Olyphant (Deadwood), Clifton Collins Jr. (Eddington) y la cinco veces nominada al Oscar, Annette Bening (American Beauty).

¿Cuándo se estrena?

Lucky estrenará sus dos primeros episodios en Apple TV el próximo 15 de julio. Tras ello, lanzará un capítulo cada miércoles hasta el séptimo, un desenlace final programado para el 19 de agosto.