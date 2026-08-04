La familia Ramos ha vuelto a demostrar la estrecha relación que mantiene. En esta ocasión ha sido Miriam Ramos, hermana de Sergio Ramos, quien ha compartido en sus redes sociales un amplio álbum de imágenes de una celebración muy especial: el 46 cumpleaños de un empresario muy cercano al clan, al que define como «un amigo muy especial para la familia». Una velada distendida en la que no faltaron algunos de los rostros más cercanos al futbolista.

En las fotografías publicadas por Miriam aparecen Sergio Ramos, su hermano René Ramos y la cantante Lorena Gómez, esposa de René, además del homenajeado y otros invitados. Las imágenes reflejan un ambiente relajado y familiar, con abrazos, sonrisas y varias instantáneas de grupo que ponen de manifiesto la buena sintonía entre todos los asistentes.

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Uno de los aspectos que más ha llamado la atención es la complicidad entre Miriam Ramos y Lorena Gómez. Ambas posan juntas en distintos momentos de la noche, compartiendo confidencias, bailes y gestos de cariño que evidencian la excelente relación que mantienen. Las fotografías vuelven a mostrar la estrecha conexión entre las cuñadas, una imagen que ya habían dejado ver en anteriores encuentros familiares.

El mensaje de Miriam también deja patente el afecto que sienten por el anfitrión. «Anoche celebramos el cumpleaños de un amigo muy especial para la familia. Qué buen ratito pasamos. Que la vida te siga trayendo cosas buenas, porque te las mereces. Como persona, eres un diez. Os queremos, familia. ¡Por muchos años más juntos y celebrando la vida!», escribió junto al carrusel de imágenes.

La sonada ausencia de Pilar Rubio

Sin embargo, más allá del ambiente festivo, hubo una ausencia que no pasó desapercibida entre los seguidores: Pilar Rubio no aparece en ninguna de las fotografías compartidas por Miriam Ramos. La presentadora no ha explicado dónde se encontraba esa noche, aunque su ausencia vuelve a coincidir con una circunstancia que ya se ha repetido en otras reuniones familiares.

No es la primera vez que Pilar Rubio queda fuera de los álbumes que comparte la familia Ramos. En cumpleaños, comidas y otras celebraciones organizadas por Miriam o René suele verse reunidos a los hermanos, a Lorena Gómez y a otros familiares y amigos, mientras que la esposa de Sergio Ramos rara vez aparece en estas publicaciones. No obstante, este hecho no permite extraer conclusiones sobre la relación familiar, ya que podría responder simplemente a compromisos profesionales, personales o a una decisión de mantener un perfil más discreto en este tipo de encuentros.

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En cualquier caso, las imágenes vuelven a confirmar la unión entre Sergio, Miriam y René Ramos, así como la cercanía de Lorena Gómez con el resto de la familia, participando con naturalidad en este tipo de reuniones y compartiendo una evidente complicidad con su cuñada.

Una celebración íntima, repleta de sonrisas y momentos compartidos, que ha dejado una nueva estampa del clan Ramos y una ausencia que, una vez más, no ha pasado inadvertida entre quienes siguen de cerca los movimientos de una de las familias más mediáticas del panorama nacional.